Alianza histórica: Netflix incorporará 10 películas al mes de Filmin para añadir calidad a su catálogo de cine

En una maniobra inédita dentro del panorama del streaming en España, Netflix y Filmin han sellado un acuerdo de colaboración que promete transformar la oferta cinematográfica de las plataformas. Esta alianza permitirá a los usuarios de Netflix acceder a una cuidadosa selección mensual de películas de ficción y largometrajes documentales escogidos de forma exclusiva por el comité editorial de Filmin, reconocido por su enfoque en el cine de autor, independiente y de culto.

La iniciativa debutará oficialmente con la colección temática Octubre de misterio, diseñada para coincidir con la temporada de Halloween. A partir de esa fecha, el catálogo de Netflix integrará un espacio dedicado donde cada primer día del mes se incorporará un paquete de 10 títulos bajo licencia de Filmin.

Para garantizar una experiencia dinámicamente actualizada, cada colección mantendrá una permanencia de dos meses en la plataforma antes de ser sustituida por el siguiente ciclo temático, que se adaptará a momentos clave del calendario cultural, como la temporada de premios de la Academia de Cine o festivales de renombre. Es decir, como suele hacer Filmin en su propia plataforma.

Este modelo rotativo ofrece una segunda vida a producciones aclamadas que, hasta ahora, contaban con una difusión más acotada. Al integrarse en el ecosistema de Netflix, las películas ganarán acceso a una base de usuarios significativamente más amplia, al mismo tiempo que diversificará la oferta del gigante del entretenimiento sin perder el sello distintivo de prescripción que caracteriza a Filmin.

Desde la dirección de Netflix, Diego Ávalos, vicepresidente de contenidos para España, Portugal y Turquía, ha destacado el valor complementario de la alianza. Según Ávalos, mientras que Filmin ha construido una comunidad fiel en torno al cine especializado, Netflix aporta la escala idónea para llevar estas propuestas al gran público.

Por su parte, Juan Carlos Tous, CEO y cofundador de Filmin, ha calificado la colaboración como un respaldo histórico a los casi veinte años de trayectoria de la plataforma española, subrayando que el proyecto refuerza su misión principal de conectar el cine de calidad con el mayor número de espectadores posible.

Entre las claves principales de este acuerdo destacan la selección especializada realizada íntegramente por el equipo editorial de Filmin, la implementación de un modelo rotativo que renovará mensualmente 10 títulos temáticos con una permanencia total de dos meses en pantalla, y una potente sinergia comercial que logra combinar de forma eficiente el alcance global y la infraestructura de Netflix con la capacidad prescriptiva y el prestigio de Filmin dentro del ámbito independiente.