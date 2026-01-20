Independentistas atacan la sede de Filmin por un documental sobre el ‘procés’ con testimonios de policías

La sede de Filmin, ubicada en Barcelona, ha sufrido ataques vandálicos de independentistas que acusan a la plataforma de streaming de ser «colaboracionista» con «la represión española». La plataforma ha sido objeto del vandalismo este martes después de programar un documental (Ícaro: la semana en llamas) sobre las manifestaciones de 2019, conocidas como las Marchas por la libertad, en reacción a la sentencia del procés, con testimonios de agentes de la Unidad de Intervención Policial (UIP) de la Policía Nacional.

El estreno del documental provocó también el boicot en redes a Filmin por incluir en su catálogo la película centrada en los disturbios de otoño de 2019 en Cataluña, tras el encarcelamiento de los políticos condenados por sedición en relación al referéndum ilegal de octubre de 2017. Días después, las instalaciones de la sede han amanecido con pintadas, tal y como ha denunciado Jaume Ripoll, cofundador y director editorial de Filmin.

Ripoll ha dicho estar «bastante hecho polvo» por el ataque, y ha detallado que no hay más daños materiales en las oficinas, más allá de los que se pueden apreciar en las fotografías. Los independentistas que han cargado contra la plataforma por incorporar a su catálogo Ícaro: la semana en llamas entienden que es ilegítimo aportar el punto de vista de los policías que trabajaron esos días para impedir las protestas sin victimizar a los manifestantes.

Filmin se caracteriza por ser una plataforma plural que ha ido creciendo poco a poco, desde su nacimiento en 2008 en plena crisis económica en España. Se creó gracias al apoyo de distribuidoras cinematográficas independientes de España -como Cameo, Golem o Avalon-, hasta que en 2020 dos fondos de inversión se hicieron con el 51% de la plataforma. Su gran logro es el de sobrevivir a gigantes como Netflix con un catálogo que incluye cine comercial, pero que está mucho más marcado por el cine de autor e independiente. Lo ha hecho siempre sin censurar la línea editorial de sus productos a priori.

Es más, Ripoll ha defendido la necesidad de abrir el foco para mostrar todas las caras de la realidad. Sin embargo, los independentistas que cargan contra Filmin insisten en que el documental blanquea a la policía por dar voz a los agentes que aportan sus testimonios sobre los hechos.

Tras programar Ícaro: la semana en llamas (2022), Filmin también ha reconocido que en la plataforma son «muy conscientes de que los hechos siguen siendo una herida abierta para la sociedad catalana», razón por la que entienden «el malestar» que ha suscitado el estreno. «Somos una empresa con sede en Barcelona, fundada en 2007, y sabemos que este debate no es abstracto: atraviesa familias, círculos de amistades y entornos laborales», apunta.

Aun con ello, también recuerdan que programar una película no equivale necesariamente a «suscribir su enfoque». El papel de Filmin, en este caso, es únicamente el de exhibidor, dado que ni produce ni distribuye el documental. Pero subrayan que «no censuran películas por su orientación ideológica», tal y como se puede comprobar con su catálogo, en el que conviven más de 11.000 títulos diversos. Incluyen obras muy vinculadas al «debate político y cultural catalán con otros títulos con miradas diferentes».

«Nuestro compromiso es con el cine y el documental como herramientas para entender, contrastar y debatir, siempre dentro del marco legal. Creemos, además, que la pluralidad no se proclama», sentencia Filmin.