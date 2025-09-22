Filmin recupera una de las miniseries de la década: una antología sobre el racismo en 5 episodios

Como ya hemos señalado en más de una ocasión, el gran problema de los servicios de streaming reside en la falta de control sobre la permanencia online de los contenidos por parte de los suscriptores. Pues con el mercado físico ya en un plano casi residual, el acceso a ciertas historias pasa por los contratos de mantenimiento y caducidad en la distribución de ciertas licencias creativas. Por suerte, hace escasos días Filmin rescató Small Axe, una de las miniseries de la década que había desaparecido del panorama del streaming y que ya puede verse de manera completamente integra desde la marca de vídeo bajo demanda española.

Dirigida por el oscarizado Steve McQueen, responsable de 12 años de esclavitud, Small Axe funciona como una ficción antológica que partiendo de hechos reales, retrata el racismo estadounidense a lo largo de tres décadas (los 60, 70 y 80) en 5 episodios memorables repletos de caras conocidas y con la maestría de un cineasta que ya nos regaló dos obras maestras como Hunger y Shame. Ahora, tras el estreno en 2020 por parte de Movistar, Filmin la rescata del ostracismo añadiéndola a su increíble abanico de miniseries. En España, Small Axe sólo está disponible en la plataforma catalana desde el pasado 16 de septiembre.

¿De qué trata ‘Small Axe’?

Firmada por Amazon MGM Studios y la BBC, Small Axe está organizada en una colección de «cinco películas» que cuentan historias personales de la comunidad negra al oeste de Londres. Así, desde finales de los 60, hasta mediados de los 80, los capítulos repasan momentos históricos clave como la llamada «Marcha de los Manglares» o la figura del escritor Alex Wheatle.

El título Small Axe hace referencia a una canción de Bob Marley que a su vez, representa un popular refrán: «If you are the tall tree, then we are the small axe» (en español, «si sois el árbol alto, nosotros somos el hacha pequeña»), reflejando que aunque los más vulnerables partan de una situación en desventaja, son capaces de «talar» dicha desigualdad a través de la revolución.

El reparto de estas grandes historias está encabezado por intérpretes como Shaun Parkes, la estrella de Marvel Letitia Wright (Black Panther) y el ex actor de Star Wars, John Boyega. Este último se llevó el Globo de Oro al mejor actor secundario en su año y la serie, terminó triunfando en los premios BAFTA de la TV, logrando cuatro galardones. En el guion encontramos al propio McQueen, pero también a Rebecca Lenkiewicz (Ida), Alastair Siddons (Código criminal) y al debutante Courttia Newland.

En definitiva, gracias a Filmin los fans del mejor audiovisual dramático tienen a su disposición uno de los mejores seriales del streaming. Capaz de trasladar la grandeza y el estilo más cinematográfico al terreno de la pequeña pantalla.

Filmin: mejores miniseries

Sumando el trabajo de McQueen al catálogo, Filmin se posiciona de nuevo como el medio de transmisión online con las mejores miniseries. Desde Doctor Portuondo a la Secretos de un matrimonio que dirigió Ingmar Bergman.

Con una puntuación de 7,1/10 en Filmaffinity y un 97% de reseñas positivas en la web de Rotten Tomatoes, Small Axe es sin duda la mejor recomendación que podemos hacer esta semana.