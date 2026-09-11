La Generalitat paga 18.500 euros de media por inmigrante ilegal en cursos de formación remunerada para su «inserción»

La Generalitat de Cataluña paga una media de 18.500 euros anual por inmigrante ilegal extracomunitario a través de los cursos de formación remunerada que habilita la línea ACOL. La cantidad que ha habilitado el Ejecutivo de Salvador Illa asciende a 10.820.447 euros en total este 2026, según ha podido saber OKDIARIO, un 10% más que el pasado año, cuyo montante alcanzó 9.772.323,40 euros.

Se trata de uno de los programas catalanes que facilitan el efecto llamada y la inmigración ilegal, a través de convenios con el Ministerio de Trabajo y Economía Social. Esta línea de trabajo y formación está destinada expresamente a inmigrantes «extracomunitarios» que estén en proceso de «regularización». Es decir, desde personas que viven en la calle, a ex menas que hayan sido tutelados desde los servicios sociales de Cataluña, como así consta en la página web oficial.

Además el programa prioriza aquellos que se encuentran en situación de vulnerabilidad que hayan recibido autorización de residencial temporal y trabajo en función de precontrato.

La mega bolsa presupuestaria de Illa para formar y encontrar trabajo a los ilegales a través de esta línea, contrasta con el número de beneficiarios: alrededor de 527 personas en la comunidad, repartidas en las cuatro provincias catalanas, de las cuales la mayoría se concentran en Barcelona.

El PSOE y la financiación de la inmigración ilegal

¿Cuánto dinero público se destina a financiar la inmigración ilegal en España? La opacidad a este respecto es total pues en España existe un enjambre de infinidad de partidas presupuestarias provenientes de diferentes instituciones públicas.

Por ende, es una pregunta que todavía no tiene respuesta oficial, pese al compromiso del Tribunal de Cuentas para elaborar un informe a petición de Vox hace ya un año. De llegarse a materializar, se podría conocer los gastos vinculados a la financiación de la inmigración ilegal provenientes tanto de la Administración central, las comunidades autónomas y los ayuntamientos.

Las entidades beneficiarias de este programa son en mayoría ayuntamientos y consejos comarcales, como así consta en el glosario al que ha tenido acceso OKDIARIO, elaborado por el Departamento de Empresa y Trabajo de la Generalitat a petición de Vox.

El Grupo parlamentario liderado por Ignacio Garriga solicitó al Gobierno socialista de Salvador Illa información detallada sobre los beneficiarios de la conocida como línea ACOL en los últimos años. Una ayuda que surgió en el marco de la pandemia en 2020 y que sigue funcionando hasta ahora, incrementando cada año los fondos destinados.

El Ayuntamiento que más subvención ha recibido este 2026 ha sido el de Tortosa: 642.846 euros. El municipio está gobernado en coalición por el Partido Socialista (Movem-PSC) y Esquerra Republicana (ERC) y registra un 23,55% de población extranjera, según el Instituto de Estadística de Cataluña, con hasta 100 nacionalidades distintas.