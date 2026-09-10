El Parlamento Europeo aprueba a petición de Vox una misión oficial a Ceuta para investigar lo ocurrido

La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo (PE) ha aprobado este jueves enviar una misión oficial a Ceuta para investigar lo ocurrido a iniciativa de Vox. El objetivo de la misión es investigar los hechos y elaborar un informe. Para preparar la delegación que enviará dicha Comisión de Peticiones, se celebrará un debate previo el próximo 28 de septiembre.

La aprobación llega tras la solicitud este julio de Vox este pasado 2 de agosto, refrendada por el Grupo Patriots, tras la invasión a Ceuta por más de 100.000 personas ilegales procedentes de Marruecos. Dicha iniciativa ha contado con el respaldo mayoritario de todos los coordinadores de la Comisión: tanto el Partido Popular Europeo (PPE); como el Grupo de los Conservadores y Reformistas Europeos (ECR), que tiene como una de las líderes más visibles, Giorgia Meloni; así como Europe of Sovereign Nations Group (ESN), del que forma parte Alternativa por Alemania (AfD).

Vox exigirá investigar qué ocurrió

La formación que lidera en Europa, Jorge Buxadé, pedirá que la delegación se reúna con el sindicato policial JUPOL, además de con asociaciones vecinales y ciudadanos ceutíes, y mujeres víctimas de violencia sexual que quieran prestar testimonio, respetando su intimidad.

Buxadé exigirá que la investigación esclarezca «qué ocurrió, cómo actuaron las autoridades y qué responsabilidades debe asumir el Gobierno de Sánchez por la desprotección de Ceuta», señalan desde la formación.

El informe posterior que elaborará la delegación que viaje entre los próximos 22 y 25 de febrero, recogerá las conclusiones de la misión y permitirá que las denuncias de los ciudadanos queden documentadas ante el Parlamento Europeo.

Patriots fuerza a la Eurocámara

El acuerdo que ha logrado Patriots incluye un debate el 28 de septiembre por la tarde y una misión a Ceuta del 22 al 25 de febrero. Los eurodiputados podrán conocer sobre el terreno lo sucedido, escuchar a los afectados y el Parlamento Europeo elaborará después un informe con las conclusiones de la investigación que arrojará luz a lo sucedido en Ceuta.

La Comisión de Peticiones, encargada de examinar las reclamaciones que los ciudadanos presentan ante el Parlamento Europeo, ha recibido cinco peticiones sobre Ceuta. Entre sus promotores figuran Ana Isabel Delgado, Aldara Gómez Conde, ciudadanos anónimos y organizaciones que defienden las fronteras europeas.