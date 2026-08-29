La reflexión de San Agustín, filósofo y teólogo: «Si quieres conocer a una persona, no le preguntes lo que piensa sino lo que ama»

Hay preguntas que permiten conocer las opiniones de una persona, pero no necesariamente quién es de verdad. San Agustín puso el foco en una cuestión mucho más profunda, que es el amor como reflejo de las prioridades, los valores y las decisiones de cada individuo. Su conocida reflexión invita a mirar más allá de los discursos y prestar atención a aquello que una persona protege, persigue, cuida y está dispuesta a mantener en su vida.

Más allá de lo que pensamos

«Si quieres conocer a una persona, no le preguntes lo que piensa, sino lo que ama». Esta reflexión de San Agustín resume una de las ideas que atraviesan su pensamiento, ya que el amor ocupa un papel fundamental en la forma en la que las personas orientan su existencia. Para el filósofo y teólogo de Hipona, nacido en el año 354, la voluntad y los afectos están estrechamente relacionados con la manera en que cada individuo actúa.

La frase plantea así una forma diferente de acercarse a los demás. Las opiniones pueden cambiar con el tiempo, estar condicionadas por las circunstancias o incluso entrar en contradicción con las acciones. Sin embargo, aquello que una persona considera verdaderamente importante suele aparecer en sus elecciones cotidianas. Lo que ama, por tanto, puede convertirse en una ventana hacia sus prioridades y su manera de entender la vida.

El amor como brújula

La importancia que San Agustín concedió al amor aparece de forma recurrente en su pensamiento. Su filosofía analiza la voluntad humana y la manera en que los deseos orientan nuestras decisiones, hasta el punto de considerar que la vida de una persona queda marcada por aquello hacia lo que dirige sus afectos.

Cuando San Agustín habla de aquello que una persona ama, la idea puede abarcar personas, ideales, conocimientos, objetivos o incluso una determinada forma de vivir. Preguntar qué ama alguien significa, en realidad, intentar descubrir qué considera digno de su tiempo, su esfuerzo y su atención.

Las decisiones dicen más

La reflexión adquiere especial relevancia cuando se observa el comportamiento cotidiano. Una persona puede afirmar que valora la amistad, la familia, el trabajo o la libertad, pero son sus decisiones las que muestran qué lugar ocupan realmente esos elementos. El tiempo que dedica, aquello que protege y los sacrificios que está dispuesta a realizar ofrecen información que difícilmente aparece en una simple conversación.

Esta idea conecta con una de las obras más importantes de San Agustín, las Confesiones, donde realiza un profundo recorrido por su propia vida, sus deseos, sus errores y su búsqueda de felicidad. En ella aparece una de sus frases más conocidas. «Nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti», una expresión que refleja la importancia que concedía a la búsqueda de aquello capaz de dar sentido a la existencia.