Tellado al mando único de Ceuta tras desvelar OKDIARIO que se fue a un mitin del PSOE: «¿No se cansan de reírse de los españoles?»

La imagen que ha encendido al PP es la de Ceuta todavía pendiente de miles de inmigrantes y el mando único nombrado por el Gobierno poniendo rumbo a Canarias para participar en un acto de su partido. El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha cargado con dureza contra Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial y Memoria Democrática y responsable designado por el Ejecutivo para coordinar la actuación en Ceuta, después de que OKDIARIO desvelara su marcha de la ciudad autónoma.

Tellado ha recogido la información publicada por este periódico y la ha compartido en redes sociales acompañada de un mensaje que carga contra Torres y el Gobierno de Pedro Sánchez. Para el número dos del PP, el ministro eligió el escenario de un acto socialista mientras Ceuta seguía digiriendo las imágenes que había dejado el traslado de inmigrantes desde las playas del Trampolín y Benítez hasta los campamentos instalados en el Puerto.

«El día en que los españoles han presenciado atónitos e indignados la avalancha de invasores corriendo por las calles de Ceuta, el ministro nombrado mando único ha considerado que su lugar no estaba allí, sino en Canarias para postularse como candidato. ¿Pero no se cansan de reírse de los españoles? Torres debería estar en su casa junto con Marlaska, Robles, Albares, Sánchez y todo este gobierno inmoral e incompetente», ha escrito Tellado.

El reproche del dirigente popular no se queda únicamente en la marcha de Torres. Tellado carga también contra la fotografía que el propio ministro había dibujado unas horas antes del operativo. Desde la Jefatura Superior de Policía de Ceuta, Torres difundió un vídeo para celebrar el traslado de 1.700 inmigrantes desde las playas del Trampolín y Benítez hasta el Puerto, un movimiento que calificó de éxito.

«Hemos trasladado, con éxito y sin incidentes relevantes, a 1.700 personas migrantes», proclamó el ministro, que felicitó a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y al resto de organismos participantes. «Seguimos caminando para alcanzar la normalidad en Ceuta. Ese es nuestro compromiso y nuestro objetivo», añadió.

Es precisamente esa felicitación la que ha provocado otra de las cargas de Tellado. «Y encima se autofelicita por lo bien que lo ha hecho. ¿Pero no se cansan de reírse de los españoles?», ha manifestado el secretario general del Partido Popular.

Tellado ha ido todavía más lejos y ha reclamado directamente la salida de Torres del Ejecutivo, incluyendo en su crítica a varios de los principales ministros y al propio presidente: «Torres debería estar en su casa junto con Marlaska, Robles, Albares, Sánchez y todo este Gobierno inmoral e incompetente».

El día en que los españoles han presenciado atónitos e indignados la avalancha de invasores corriendo por las calles de Ceuta, el ministro nombrado mando único ha considerado que su lugar no estaba allí, sino en Canarias para postularse como candidato. Y encima se auto felicita… — Miguel Tellado (@Mtelladof) September 18, 2026

Torres abandona Ceuta y pone rumbo al mitin del PSOE

Mientras Ceuta seguía pendiente de lo que ocurría en las playas, Torres cambiaba el escenario ceutí por el político. El ministro, que además es secretario general del PSOE de Canarias, se desplazó hasta el Castillo de La Laguna, en San Cristóbal de La Laguna (Tenerife), para protagonizar la presentación de su candidatura a las primarias socialistas con vistas a concurrir a la Presidencia de Canarias.

El viaje se produjo después de una mañana especialmente intensa en Ceuta. Miles de inmigrantes habían abandonado los asentamientos levantados en las playas del Trampolín y Benítez para dirigirse hacia el Puerto, donde el Gobierno había habilitado un campamento. Pero tenía un límite: sólo 1.700 inmigrantes podían acceder. Quienes quedaron fuera comenzaron a regresar a las playas. Los asentamientos ilegales volvieron así a recibir a miles de personas, a las que se sumaron inmigrantes de otras zonas de los montes.

La escena contrastaba con el mensaje de éxito difundido horas antes por el mando único. Mientras las playas del Trampolín y Benítez volvían a llenarse, Torres ya había abandonado Ceuta y se encontraba en Canarias inmerso en su agenda orgánica como líder de los socialistas de las islas.

En su intervención ante los militantes, el ministro evitó detenerse en etapas anteriores de su gestión al frente del Gobierno canario. «No vengo aquí a hablar del pasado», afirmó.