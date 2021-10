Poco se puede decir en pleno siglo XXI de la relevancia de un científico como Albert Einstein. Su Teoría de la Relatividad cambió para siempre la concepción del mundo tal y como lo conocemos, y nos enseñó a entender nuestra relación con el tiempo y el espacio.

El científico dedicó su vida al estudio de las leyes que rigen nuestro mundo y el Universo, y sus trabajos fueron determinantes para asentar las bases de lo que hoy conocemos como física moderna.

Durante su carrera, Albert Einstein ya demostró desde muy joven que era un adelantado a su tiempo, y mostró especial destreza para la física y las matemáticas desde muy temprana edad. Cuando murió, el 18 de abril de 1955, con 76 años, Einstein había dejado inmensas aportaciones a la ciencia como: la Teoría de la relatividad especial, el efecto fotoeléctrico, la Teoría del Campo Unificado, el movimiento del Universo o el estudio de las ondas gravitacionales.

This future underground observatory for gravitational waves will be much more sensitive than existing detectors, allowing scientists to peek into the ‘dark ages’ of the universe for the first time.https://t.co/WBSviP3WCJ

— Albert Einstein (@AlbertEinstein) July 15, 2021