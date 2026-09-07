Avance semanal de ‘Valle Salvaje’, del 7 al 11 de septiembre: Mercedes y Victoria, en el punto de mira

¿Puede un cadáver hacer todavía más daño muerto que en vida? Eso es lo que están a punto de descubrir Mercedes y Victoria en Valle Salvaje. El asesinato de Dámaso a manos de Mercedes podría cambiarlo todo. El villano responsable del intercambio de los bebés y de la miseria de Victoria ha desaparecido del mapa para alegría de muchos de los espectadores de la serie, pero si la Santa Hermandad llega a descubrir la verdad, ambas mujeres están acabadas. Esta semana, las dos aliadas tratarán de deshacerse de la prueba del delito. ¿Será este el fin del problema o el principio de uno nuevo?

Lunes 7 de septiembre en ‘Valle Salvaje’ (Capítulo 481)

Rafael instala a Rosalía y a María en la planta noble de palacio. Mientras, Victoria promete a Mercedes ayudarla a enterrar a Dámaso… pero el capitán Escobedo está cada vez más cerca. ¿Lograrán ocultar la verdad o saldrá todo a la luz?

Martes 8 de septiembre en ‘Valle Salvaje’ (Capítulo 482)

Alejo y Luisa pactan el futuro de su relación, mientras José Luis descubre el destino de su palacio. Victoria y Mercedes activan su plan… pero una presencia inesperada se acerca. ¿Están a punto de ser descubiertas?

Miércoles 9 de septiembre en ‘Valle Salvaje’ (Capítulo 483)

Victoria y Mercedes, aliadas por primera vez, afrontan una peligrosa cruzada para deshacerse del cuerpo de Dámaso. Mientras tanto, sorprendida por su padre, Manuela confiesa que Alejo la besó. ¿Cómo reaccionará el marqués ante esta noticia?

Jueves 10 de septiembre en ‘Valle Salvaje’ (Capítulo 484)

Manuela manipula a su padre para no renunciar a ese amor que tanto la ilusiona. Y Victoria y Mercedes se despiden amargamente de Dámaso… pero, ¿es este realmente el final de su pesadilla?

Viernes 11 de septiembre en ‘Valle Salvaje’ (Capítulo 485)

Don Hernando advierte a Enriqueta que no permitirá que Rafael ceda la Casa Grande. Mientras tanto, Enriqueta señala directamente a Mercedes y Victoria ante el capitán Escobedo, que acorrala a la duquesa hasta hacerla dudar. ¿Estará a punto de confesarlo todo?

La opinión de la redacción

En la redacción de Happy FM pensamos que la propia Enriqueta puede terminar siendo la responsable de destapar el crimen sin quererlo si señala a Mercedes y Victoria ante el capitán solo para desviar la atención de otro asunto, corre el riesgo de que la investigación se le vaya de las manos y termine arrastrando a toda la familia. Con Escobedo cada vez más cerca y la duquesa que empieza a dudar bajo presión, sospechamos que la Santa Hermandad podría estar más cerca de resolver este caso de lo que Mercedes y Victoria imaginan.

No te pierdas los nuevos capítulos de Valle Salvaje, de lunes a viernes a partir de las 17:45 horas, en La 1, y al día siguiente en RTVE Play y Netflix.