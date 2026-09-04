No es ningún secreto que Valle Salvaje, poco a poco y con el paso de los años, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Es más que evidente que estamos ante una historia verdaderamente sorprendente y fascinante que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado jueves 3 de septiembre, los espectadores de La 1 de Televisión Española pudieron disfrutar del capítulo 479 de Valle Salvaje. De esta manera tan concreta, han tenido la oportunidad de ser testigos de cómo Enriqueta no ha tenido reparos a la hora de imponerse a don Hernando. Eso sí, lo que no esperaba es que un problema con Braulio fuese a amenazar sus planes.

Lejos de que todo quede ahí, los más fieles seguidores de esta historia que podemos disfrutar de lunes a viernes en La 1 de Televisión Española han tenido la ocasión de ver cómo, en el pueblo, Rosalía se ha armado de valor a la hora de permitir a Rafael que abrace a María. Pero la situación no queda ahí, puesto que él no ha tenido reparos a la hora de aprovechar la ocasión que se le ha presentado para suplicar a la joven que regrese, cuanto antes, a palacio. Un gesto que no ha pasado desapercibido para Rosalía, como era de esperar. ¿Cederá después de todo o estamos ante un adiós más que definitivo?

¿Qué sucede en el capítulo 480 de ‘Valle Salvaje’ que se emite hoy, viernes 4 de septiembre?

De esta manera tan concreta, los espectadores de La 1 de Televisión Española van a tener la oportunidad de ver cómo Enriqueta no tiene reparos a la hora de presionar a don Hernando, y lo hace a través de una velada con Manuela y Braulio. Es más, le pide que le quite de la cabeza a José Luis la recuperación del ducado.

En cuanto a Victoria, se ha visto en la obligación de tomar una de las decisiones más duras hasta la fecha. ¿A qué nos referimos, exactamente? Al hecho de dar el paso de huir antes de ser acusada por lo de Dámaso. A pesar de que esa era su intención, lo cierto es que Mercedes no duda un solo segundo en detenerla, y lo hace con una revelación mortal. Algo que, inevitablemente, va a marcar un gran punto de inflexión. No te pierdas los próximos capítulos de Valle Salvaje, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.