No es ningún secreto que Valle Salvaje, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más está dando que hablar en nuestro país. Y siendo honestos, no es para menos. Al fin y al cabo, estamos ante una historia verdaderamente sorprendente, a la par que espectacular. El pasado miércoles 2 de septiembre, los espectadores de La 1 de Televisión Española pudieron disfrutar del capítulo 478 de Valle Salvaje. De esta manera tan concreta, fueron testigos de cómo Leonor, movida por Rafael, no tiene reparos a la hora de presentarse en el pueblo ante Rosalía, que no tarda en justificar su miedo a volver a palacio. En cuanto a don Hernando, no puede evitar mostrarse profundamente furioso, y todo tras haberse enterado de que Braulio besó a su hija.

Lejos de que todo quede ahí, los más fieles seguidores de esta historia que podemos disfrutar de lunes a viernes en La 1 de Televisión Española tuvieron la oportunidad de ver cómo, dadas las circunstancias, don Hernando no duda un solo segundo en exigir cuentas a Enriqueta por lo sucedido. Ella, por su parte, opta por aprovechar la ocasión que se le ha presentado para jugar sus cartas como nunca antes. Hasta tal punto que termina enfrentándose al marqués como nunca antes. ¿Quién saldrá ganando en esta improvisada, pero tensa batalla? Lo que es un hecho es que estamos ante uno de los momentos más esperados de la temporada.

¿Qué sucede en el capítulo 479 de ‘Valle Salvaje’ que se emite hoy, jueves 3 de septiembre?

De esta manera tan concreta, los espectadores de La 1 de Televisión Española han podido ser testigos de cómo Enriqueta termina imponiéndose a don Hernando. Eso sí, un problema con Braulio termina por amenazar sus planes como nunca antes pensó que pudiese suceder. ¡Llega un nuevo y sorprendente giro de guion a esta historia!

Pero no todo queda ahí, puesto que también vamos a tener la oportunidad de ver cómo, en el pueblo, Rosalía toma la firme decisión de permitir que Rafael abrace a María. Él, por su parte, le suplica que regrese a palacio. Un gesto que, evidentemente, no pasa desapercibido para la joven, después de todo lo ocurrido. ¿Cederá o será un adiós más que definitivo? No te pierdas los próximos capítulos de la exitosa serie diaria Valle Salvaje, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.