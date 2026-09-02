No es ningún secreto que Valle Salvaje, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Es más que evidente que estamos ante una historia verdaderamente sorprendente que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado martes 1 de septiembre, los espectadores de La 1 de Televisión Española pudieron disfrutar del capítulo 477 de Valle Salvaje. De esta forma, tuvieron la oportunidad de ser testigos de cómo Leonor no ha dudado un solo segundo en aprovechar la ocasión que se le ha presentado para empujar a Rafael a acercarse, de una vez por todas, a su hijo. Enriqueta, por su parte, se ha armado de valor a la hora de hacer una confesión que va a marcar un antes y un después.

¿A qué nos referimos, exactamente? Al hecho de que revela al capitán que José Luis no dudó en amenazar de muerte a Dámaso. Una acusación que, evidentemente, podría hacer que todo termine cayendo por su propio peso. ¿A quién va a creer la justicia después de todo lo que ha ocurrido en las últimas semanas? Es más que evidente que, dadas las circunstancias, ha acabado entre la espada y la pared, por lo que su situación se ha complicado de forma notable. ¿Logrará salir airoso, después de todo?

¿Qué sucede en el capítulo 478 de ‘Valle Salvaje’ que se emite hoy, miércoles 2 de septiembre?

De esta manera tan concreta, los espectadores de La 1 de Televisión Española van a tener la oportunidad de ser testigos de cómo Leonor, visiblemente movida por Rafael, ha dado el importantísimo paso de presentarse en el pueblo ante Rosalía, que no tarda en justificar el miedo que siente de regresar a palacio. Una situación que, desde luego, va a dar mucho de qué hablar, y en muchos aspectos.

En cuanto a Hernando, no puede evitar sentirse profundamente furioso. Y todo después de enterarse de que Braulio no tuvo reparos a la hora de dar el paso de besar a su hija. Hasta tal punto que no tiene reparos a la hora de exigir cuentas a Enriqueta. Esta, como era de esperar, opta por jugar sus cartas. ¿De qué modo? Enfrentándose al marqués como nunca antes. ¿Quién saldrá ganando en esta dura batalla? No te pierdas los próximos capítulos de Valle Salvaje, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.