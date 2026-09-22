Las medidas estrella en educación de Diana Morant copian las que ya aplica Pérez Llorca

Las cuatro medidas estelares presentadas a bombo y platillo por Diana Morant para mejorar la educación valenciana están siendo aplicadas ya por el gobierno de Juanfran Pérez Llorca. Y, en algún caso, están en marcha desde los tiempos del antecesor de Pérez Llorca, Carlos Mazón. En concreto, se trata de las anunciadas por la propia Diana Morant en materia de educación este pasado domingo, en la clausura de una conferencia política celebrada en la Universidad de Alicante.

Se da la circunstancia de que Diana Morant es ministra del Gobierno de España que preside el socialista Pedro Sánchez. El mismo gobierno que, reunido en un consejo de ministros, aprobó transferir 309 millones procedentes de Educación al Ministerio de Presidencia para pagar sueldos después de haber sido incapaz de conseguir los apoyos para aprobar unos nuevos desde finales de 2022.

En concreto, Diana Morant se refirió a dos medidas «urgentes» para el inicio del curso 2027-28. Una, el aumento de plantillas del profesorado. Y, otra, bajar las ratios (números de alumnos por aula).

La secretaria general de los socialistas valencianos efectuó esos dos anuncios como si se tratara de una novedad en toda regla, cuando lo cierto y verdad es que el 12 de junio de este mismo año, Pérez Llorca ya anunció que en el proceso de admisión, que comienza en abril de 2027, se empezará a aplicar la bajada de ratios para alcanzar los objetivos de 22 alumnos en Infantil y Primaria, 25 en Secundaria y 28 en Bachillerato. Con unas rebajas ya cuantificadas del 12%, 17% y 20%, respectivamente.

En cuanto al aumento de plantillas del profesorado anunciado por Diana Morant, se da la circunstancia de que el acuerdo alcanzado por la Generalitat, que Pérez Llorca preside, y los sindicatos de profesores incluye la contratación de 5.000 nuevos docentes, que se suman a los 2.742 docentes que se sumarán, directamente, a la bajada de ratios.

Es decir, que con el plan de Pérez Llorca, habrá menos alumnos por aula y más profesores en cada centro. Pero, además, con Pérez Llorca, la Generalitat Valenciana cuenta en la actualidad con 9.000 docentes más que en tiempos de Ximo Puig y Compromís. Otro extremo este último que debe desconocer Diana Morant.

También, aunque de soslayo, Diana Morant hizo mención a la educación de 0 a 3 años, que es libre, universal y gratuita en la Comunidad Valenciana, desde tiempos de Carlos Mazón. A este respecto, apenas unas horas después de la conferencia política del PSPV en Alicante, la portavoz de Educación en las Cortes Valencianas, Beatriz Gascó, ya recordó a Diana Morant que la educación gratuita de 0 a 3 años llega ya a 48.000 alumnos en este curso, con un presupuesto de 163 millones de euros.

Diana Morant se confesó una «enamorada del Pla Edificant» en ese mismo acto. Pero no dio la impresión de estar al día de ese plan. Ni mucho menos. El Pla Edificant es el de construcción de infraestructuras educativas en la Comunidad Valenciana. Diana Morant anunció que «volvería a ponerlo en marcha», pero no es necesario, porque no solo está en marcha, sino que avanza a velocidad de crucero. En concreto, el balance del Pla Edificant con Pérez Llorca lleva un grado de ejecución del 90% frente al 30% en los gobiernos de Ximo Puig y Compromís.