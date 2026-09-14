Los expertos en comportamiento animal lo confirman: «La persona favorita de los gatos es la que se muestra más distante»

Los animales domésticos suelen mostrar una mayor inclinación por uno de los miembros de la familia con la que conviven. En el caso de los gatos la situación es muy diferente, ya que su apego se basa en la mirada particular con la que el felino interpreta el cariño de las personas que le rodean. El veterinario Manuel Manzano cuenta como reaccionar ante este tipo de comportamientos y por qué lo realizan.

La importancia del primer vínculo

Cuando un gato llega por primera vez a casa de sus dueños establece una relación con los mismos que determinará su comportamiento futuro. Además, la separación de la madre durante los primeros meses de vida deja una huella imborrable. Así que, cuando un cachorro llega a un nuevo hogar, la persona que se encarga de alimentarlo, protegerlo y darle calor puede convertirse en su principal figura de referencia, como si del vínculo materno se tratara.

El carácter del gato juega un papel importante porque los animales jóvenes, activos o inquietos se sienten más cómodos junto a personas más dinámicas, mientras que los gatos que son adultos y tranquilos buscan una compañía más relajada. Además, hay un factor que resulta importante y se relaciona con respetar el espacio del animal.

Las preferencias del felino

Una de las maneras de ganarse la confianza de un gato es no forzar el contacto debido a que estos animales suelen sentirse incómodos cuando una persona intenta cogerlos o acariciarlos constantemente. Así que, el gato prefiere a quien respeta sus tiempos, mantiene cierta distancia y deja que sea él mismo quien decide cuando acercarse.

¿Cómo saber si un gato quiere a su dueño?

Existen varios gestos que permiten saber si el gato te considera una persona especial. Uno de los más claros es que el animal frote su cara contra la de su dueño, ya que las glándulas situadas en el rostro liberan feromonas que utiliza para marcar a los individuos que considera parte de su círculo.

Al mismo tiempo, el felino puede recibir a sus responsables con muestras de afecto, buscándolos por la casa o insistiendo en estar cerca de los mismos. Cuando un gato ronronea y busca la compañía de sus dueños es una señal de cariño hacia los mismos. Aunque, la prueba más evidente aparece durante el descanso, es decir, si un gato decide dormir con su dueño de manera habitual, probablemente le haya elegido como una de sus personas de máxima confianza.