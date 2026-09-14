La UD Las Palmas ha recibido este domingo la Medalla de Oro del Centenario de la Real Federación Interinsular de Fútbol de Las Palmas (RFIFLP), un reconocimiento a la trayectoria de la entidad y a su papel en la historia del fútbol de nuestra tierra.

La distinción fue entregada durante el acto celebrado en el Auditorio Alfredo Kraus con motivo de los 100 años de historia de la Federación Interinsular de Fútbol de Las Palmas, una celebración que reunió a diferentes representantes del fútbol de nuestra provincia.

Desde la UD Las Palmas queremos agradecer a la RFIFLP la concesión de esta Medalla de Oro, que supone un reconocimiento a todas las personas que han formado parte de la historia del club y han contribuido, a lo largo de las décadas, a construir la entidad que somos hoy.

La trayectoria de la UD Las Palmas está estrechamente ligada a la evolución del fútbol en Gran Canaria y en Canarias. Una historia que nos une a la RFIFLP y que nos impulsa a seguir trabajando para continuar formando parte del presente y del futuro de nuestro fútbol.

La UD Las Palmas recibe la Medalla de Oro del Centenario de la Real Federación Interinsular de Fútbol de Las Palmas.