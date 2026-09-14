Los radicales de Més lanzan un ataque contra los mallorquines que quieran tener segunda residencia

El partido separatista Més per Mallorca volverá a presentar su proposición de ley para limitar la compra de viviendas a personas no residentes tras la propuesta presentada la semana pasada por la Comisión Europea (CE), más centrada en la adquisición de segundas residencias. Lo ha anunciado el portavoz de los ecosoberanistas en el Parlament, Lluís Apesteguia, en la rueda de prensa previa al pleno que se celebrará este martes.

Apesteguia ha aprovechado para enfrentarse a lo que ha denominado «burguesía mallorquina», que invierte sus ahorros en comprar vivienda para invertir o para usar como segunda residencia.

El diputado ha considerado que el planteamiento de la CE, además de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), demuestra que se pueden aplicar «excepciones a la libre circulación de capitales». Es por ello, ha explicado, que su grupo parlamentario volverá a presentar la proposición no de ley para limitar la compra de viviendas a no residentes que el pleno ya tumbó el pasado mes de febrero.

El texto, ha detallado, no será exactamente el mismo que presentaron en su día, sino que incluirá alguna modificación tanto en su exposición de motivos -incluyendo las novedades surgidas estos últimos meses- como en el articulado.

La propuesta de la Comisión Europea se centra principalmente en limitar la compra de segundas residencias, tanto a nacionales como a extranjeros. El ecosoberanista, preguntado por esta cuestión, ha reconocido que su ley también incluía a los residentes en Baleares dentro de las limitaciones.

«Hay que ajustarse al marco europeo, que si dice una cosa clara es que no se pueden hacer distinciones entre nacionales de la Unión Europea. Si no respetas eso, la ley te dura dos segundos en los tribunales; el caso más conocido es el descuento del tren de Sóller», ha apuntado.

Para el PP, la segunda residencia no se toca

El portavoz del PP, Sebastià Sagreras, ha recriminado a Més y al PSIB que, durante los ocho años que estuvieron al frente del Govern, en los que «más se agravó el problema de la vivienda», no adoptaran la medida que ahora respaldan.

«Hasta ahora, la prohibición de venta a no residentes era solo una medida populista, porque el hecho de que la CE estudie cambiar el marco legal quiere decir que hasta ahora no lo era. Ahora que se han puesto sobre la mesa modificaciones, creo que la responsabilidad de los gobiernos es estudiar si una medida de estas características puede ser buena para los ciudadanos», ha expuesto.

El popular, aunque ha dicho que es necesario «esperar a ver en qué se concreta y cuál es el alcance» de la propuesta europea, ha reconocido que la posibilidad de que un residente no pueda comprar una segunda residencia en su propia comunidad le «pone los pelos de punta». «No me entra en la cabeza que un mallorquín no pueda tener una segunda residencia en otro municipio de Mallorca», ha subrayado Sagreras.

Por su parte, la portavoz de Vox, Manuela Cañadas, también ha sido preguntada acerca de la postura de su partido respecto a los planteamientos de la Comisión Europea, que inicialmente ha confundido con una propuesta del Govern que se ha mostrado abierta a estudiar.

Cuando se le ha informado de que se trataba de una cuestión surgida de Bruselas, ha dicho que le da «bastante risa». «Nos han llenado Europa de inmigrantes. ¿A qué se refiere, que los europeos no pueden comprar vivienda y los inmigrantes sí?», ha dicho.