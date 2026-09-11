Socialistas y separatistas de Més rechazan frenar el aluvión de menas e inmigrantes ilegales que llegan a Mallorca ante la inacción, pasividad cuando no colaboración del Gobierno de Pedro Sánchez.

Algo que ya no extraña a nadie dado que el PSOE, liderado por su candidata en la isla, la diputada balear Amanda Fernández, ya presentó una moción en el Consell en la que defendía que los cientos de menas llegados a Mallorca «no son una carga, es inversión de futuro» y que la inmigración ilegal contribuye a «hacer una sociedad más justa». Toda una declaración de principios en unas Islas Baleares que van este año camino de superar un nuevo récord de inmigración ilegal con más de 5.300 contabilizados en lo que llevamos de año (en 2025 fueron 7.300).

Teniendo en cuenta esta política de puertas abiertas que defienden socialistas y separatistas, a nadie sorprende que, una vez más, el PSOE haya elegido ponerse junto a Pedro Sánchez «en lugar de ponerse junto a Mallorca», tal y como manifiesta la portavoz popular, Núria Riera.

El primer pleno insular del último curso político de la legislatura, aprobó la moción del Grupo Popular para exigir al Gobierno medidas inmediatas ante la presión migratoria que soporta Mallorca, reforzar el control de las fronteras y rechazar que la isla deba asumir un reparto impuesto de menores no acompañados procedentes de otros territorios con los servicios de acogida sometidos ya a una presión extraordinaria.

Eso sí, la iniciativa salió adelante con el apoyo de los regionalistas de El Pi, la abstención de Vox y el voto en contra del PSOE y de sus socios separatistas de Més per Mallorca liderados por su coordinador, Lluís Apesteguia.

«Cuando tienen la oportunidad de exigir al Gobierno que asuma sus competencias y dé respuestas a un problema que padecemos aquí, prefieren mirar hacia otro lado. No les pedíamos que votasen contra nadie, sino que votaran a favor de Mallorca, de nuestros servicios públicos y de una política migratoria ordenada. Pero, como siempre, entre defender los intereses de los mallorquines o proteger a Pedro Sánchez, el PSOE ya ha dejado claro qué elige», ha remarcado Riera.

La moción aprobada reclama hacer efectivo el despliegue de Frontex en el litoral balear, reforzar especialmente la vigilancia de la ruta procedente de Argelia, incrementar los recursos contra las redes de tráfico de personas e impulsar, en el marco legal y en coordinación con los países de origen, los mecanismos de retorno y reunificación familiar.

El Consell también ha manifestado su rechazo al reparto automático o impuesto de menas (menores extranjeros no acompañados) procedentes de Ceuta hacia otras comunidades autónomas, incluidas las Islas Baleares, frente a la situación que soporta el sistema de protección de menores de Mallorca.

Mallorca es solidaria y lo demuestra cada día atendiendo y protegiendo a los menores que llegan a nuestras costas. Pero no es responsable trasladar a menores de un sistema saturado a otro que también está sometido a una presión extraordinaria. El Gobierno de España debe dejar de repartir las consecuencias y empezar a ejercer sus competencias», ha afirmado Riera.

Por su parte, la consejera electa y vicepresidenta del IMAS, Magdalena García, ha recordado que «los profesionales del sistema de protección de Mallorca están haciendo un esfuerzo extraordinario, pero los recursos, plazas y profesionales no son infinitos. Proteger a los menores exige garantizar una atención digna y trabajar por la reunificación familiar siempre que sea posible, dentro de la legalidad y atendiendo a su interés superior”.

Por último, Riera ha celebrado que el Consell envíe «un mensaje claro a Pedro Sánchez: Mallorca hace demasiado tiempo que avisa y no puede seguir asumiendo sola las consecuencias de la falta de respuesta del Estado”.