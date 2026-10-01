El ex director del CNI Jorge Dezcallar presenta su novela ‘Pez negro’ el 16 de octubre en el Club de Mar-Mallorca

Club de Mar-Mallorca acogerá el próximo viernes 16 de octubre, a las 19.00 horas, la presentación de Pez negro, la nueva novela del diplomático y ex director del CNI Jorge Dezcallar. El acto, que se celebrará en la Sala Mallorca del Edificio Tramontana, también contará con la participación del escritor Fernando Schwartz, que conversará con el autor.

Pez negro, de la que La Esfera de los Libros ya ha publicado dos ediciones, es una novela de inteligencia internacional ambientada en un momento de máxima convulsión en Oriente Medio. Con el conflicto entre Israel y Palestina como epicentro, Dezcallar construye una trama vibrante sobre la lucha secreta de los servicios de inteligencia occidentales contra el terrorismo global. «No habrá seguridad para Israel sin justicia para los palestinos», señala el autor, que escribe con un conocimiento de primera mano del funcionamiento del poder y de los servicios secretos.

En la historia, el CNI, la CIA y el MOSAD se enfrentan al enemigo más sanguinario: el terrorista que da nombre al título, Pez Negro. Asís, antiguo espía del CNI retirado en Mallorca, creía haber dejado atrás su pasado, pero la llegada de una joven israelí que ha perdido a sus padres en el último ataque de Hamás y una serie de movimientos sospechosos en el puerto de Palma lo empujarán de nuevo a una trama terrorista.

Tras el éxito de sus anteriores novelas protagonizadas por su particular espía accidental, Asís García, Dezcallar consolida su trayectoria con una historia que bebe de la experiencia real de quien conoce las reglas del tablero internacional y también sus sombras.

Club de Mar-Mallorca tiene además un papel en la novela: el capítulo 3 se titula En el Club de Mar y se desarrolla en sus pantalanes, durante una fiesta a bordo de un yate amarrado en el puerto de Palma. Allí, Asís, que en la ficción trabaja como relaciones públicas del club, presencia un incidente desconcertante en plena velada.

Esta presentación se enmarca en #CLUBdemART, el proyecto cultural de Club de Mar Mallorca, que seguirá impulsando y sumando nuevas actividades culturales que se irán anunciando en los próximos meses.