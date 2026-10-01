Sorpresa monumental entre los arqueólogos: los drones encuentran en Machu Picchu 2,5 km de carreteras incas desconocidas hasta la fecha

Un dron equipado con tecnología LiDAR ha detectado más de 2,5 kilómetros de caminos incas que permanecían completamente ocultos bajo la densa vegetación del Parque Arqueológico Nacional de Machu Picchu. Las vías, desconocidas hasta ahora, conducen a plataformas y terrazas junto a la Muralla de Mandor, en la orilla derecha del valle del Urubamba, justo enfrente del santuario inca.

El hallazgo es obra de un equipo polaco-peruano liderado por el Centro de Estudios Andinos de la Universidad de Varsovia, en colaboración con la Universidad de Ciencia y Tecnología de Breslavia, que realizó el trabajo de campo a finales de julio y principios de agosto de 2026.

Un hallazgo que reescribe el mapa arqueológico de Machu Picchu

La tecnología LiDAR permite obtener información muy detallada del terreno y detectar estructuras ocultas bajo la vegetación densa, algo especialmente útil en un entorno como la selva que rodea Machu Picchu. Gracias a ella, el equipo pudo trazar los caminos sin necesidad de despejar antes el terreno.

«Este descubrimiento complementa y revisa de forma significativa las hipótesis sobre el funcionamiento de todo el complejo», explica el profesor Mariusz Ziółkowski, director del Centro de Estudios Andinos de la Universidad de Varsovia. Según detalla, dentro del parque nacional existen más de 60 yacimientos arqueológicos conectados por una red de caminos.

Esos yacimientos cumplían funciones satélite en relación con el complejo principal, la Llaqta de Machu Picchu, y se concentraban sobre todo en la orilla izquierda del río, donde se creía que los incas habían centrado sus esfuerzos urbanísticos.

«Los caminos que hemos descubierto alteran esta imagen: resulta que el otro lado del río también experimentó transformaciones culturales importantes durante el periodo inca», añade Ziółkowski.

Por qué el equipo mantiene en secreto la ubicación exacta de estos caminos incas

El equipo mantiene ya conversaciones con la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco, la delegación local del Ministerio de Cultura de Perú, para definir la colaboración de investigación en los próximos años. El objetivo de la próxima campaña es completar el estudio de teledetección y avanzar hacia la excavación parcial de los caminos y las estructuras asociadas.

Por el momento, tanto el equipo polaco como la parte peruana prefieren no revelar la ubicación exacta del hallazgo. «El motivo es sencillo: el temor a la curiosidad desenfrenada, y a menudo dañina, de distintos buscadores de tesoros aficionados», reconoce Ziółkowski.

Una colaboración científica que arrancó en 2008

El hallazgo es fruto de una colaboración científica de larga duración entre el Centro de Estudios Andinos de la Universidad de Varsovia, la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco y el Santuario Histórico Nacional de Machu Picchu, iniciada en 2008.

Este año, el trabajo de campo corrió a cargo del arqueólogo Jan Kłaput, del Centro de Estudios Andinos; de Bartłomiej Ćmielewski, de la Universidad de Ciencia y Tecnología de Breslavia, encargado del escaneo LiDAR con dron; de Paweł Dąbek, de la Universidad de Ciencias Ambientales y de la Vida de Breslavia; y del arqueólogo peruano Jeff Rocky Contreras Soto, de Apu Space.

El arqueólogo Nino del Solar Velarde, responsable de la Coordinación de Investigaciones Arqueológicas de Machupicchu en la Dirección Desconcentrada de Cultura, supervisó el trabajo de campo, financiado por la Universidad de Varsovia.

El ministro de Cultura de Perú, Alberto Beingolea Delgado, visitó la Llaqta de Machupicchu el 11 de agosto y anunció el respaldo del ministerio a las nuevas investigaciones.

Según detalló el propio ministerio, los trabajos preliminares de julio de 2026 ya habían permitido identificar, mediante LiDAR, un camino principal de al menos 1,2 kilómetros, además de posibles plataformas y terrazas que serán objeto de futuras excavaciones.