Detenido en Gandía un pederasta con antecedentes con fotos sexuales de su bebé y una hija de su pareja

Agentes de la Policía Nacional han detenido en la localidad de Gandía, ubicada en la comarca de La Safor, en la provincia de Valencia, a un pederasta con antecedentes fechados en los años 2014 y 2023, de nacionalidad española y 39 años, que había distribuido fotos sexuales con su bebé, de un año, y que compartió en otros foros pedófilos fotos hechas a una de sus hijastras, una niña hija de su pareja, sin el consentimiento de esta.

El detenido fue hallado por los agentes de la Policía Nacional el pasado 1 de septiembre escondido en el interior de un armario en el domicilio de su pareja, con los mismos pantalones cortos supuestamente utilizados en las fotos con su bebé.

El hombre detenido se encuentra actualmente en prisión. Está acusado de delitos de producción y distribución de material pornográfico infantil, así como de encubrimiento y de revelación de secreto.

La investigación de la Policía Nacional se había iniciado el pasado mes de agosto, según Efe, cuando los agentes detectaron imágenes sospechosas mientras efectuaban labores de ciberpatrullaje. En concreto, se trataba de imágenes sexuales del pequeño, así como de otras de una chica joven, junto a comentarios de un hombre que alardeaba de haberla drogado y abusado de ella.