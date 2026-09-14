Consell y sindicatos acuerdan la implantación de la jornada de 35 horas en la Administración valenciana

La Generalitat Valenciana y los sindicatos han acordado la implantación de la jornada laboral de 35 horas en la Administración pública valenciana. El acuerdo, que se ha cerrado en la Mesa Sectorial de Función Pública ahora con Juanfran Pérez Llorca al frente del gobierno valenciano, tiene su precedente en abril de 2024, cuando, tal como publicó OKDIARIO, el entonces presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, y los sindicatos de la Función Pública de la autonomía acordaron un pacto de legislatura en el que uno de los puntos esenciales era la jornada de 35 horas para los más de 21.200 trabajadores de la administración valenciana. De facto, se trata de un paso histórico en la mejora de conciliación familiar y laboral de los afectados por el acuerdo.

La medida permitirá, entre otras cuestiones, avanzar hacia la implantación de una jornada general de 35 horas y de una jornada de especial dedicación de 37 horas y 30 minutos.

La aplicación de iniciativa afecta a más de 21.200 empleados públicos de la Administración valenciana. El acuerdo debe ser ratificado ahora por el pleno del Consell. Y, a continuación, remitido para su publicación en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV).

La implantación de las 35 horas semanales en la Administración pública valenciana se enmarca en el proceso iniciado para adaptar la organización de esa misma administración a las nuevas necesidades de la sociedad valenciana. Y da cumplimiento al acuerdo de la Mesa General de Negociación I, que en abril de este mismo año acordó impulsar la negociación de la aplicación de la jornada de 35 horas en cada uno de los ámbitos sectoriales de la Generalitat, junto con las adaptaciones organizativas necesaria.

La medida se desarrollará de acuerdo con el marco establecido por la legislación básica estatal y con la evolución normativa que ha permitido a las administraciones públicas españolas avanzar en la implantación de la jornada general de 35 horas, según la propia Generalitat. Además, se implantará sin afectar al cumplimiento de objetivos de reducción de la temporalidad en el empleo público, de acuerdo con la normativa estatal básica.

Hay que recordar que, tal como en su día publicó OKDIARIO, antes de este acuerdo, en julio de este mismo año 2026, el Sindicato Médico de la Comunidad Valenciana (CESMCV) y la Consellería de Sanidad, que dirige Marciano Gómez, firmaron, el pasado 17 de julio, un acuerdo histórico, que reflejaba, entre otras cuestiones, el compromiso de la implantación de la jornada de 35 horas de lunes a viernes, de un modo que nada tenía que ver con el que en su día planteó la ex consellera socialista Ana Barceló y que obtuvo el rechazo de plano del sindicato. Ahora, el sábado tiene consideración de día no laborable, lo que supone, de facto, la obtención de los dos objetivos esenciales: mejorar la conciliación de los facultativos sin que ello repercuta negativamente en la atención a los pacientes.