Los médicos y el Consell cierran un acuerdo histórico: jornada de 35 horas y sábado no laborable

El Sindicato Médico de la Comunidad Valenciana (CESMCV) y la Consellería de Sanidad, que dirige Marciano Gómez, han firmado este viernes un acuerdo histórico, que refleja, entre otras cuestiones, el compromiso de la implantación de la jornada de 35 horas de lunes a viernes, que nada tiene que ver con el que en su día planteó la ex consellera socialista Ana Barceló y que obtuvo el rechazo de plano del sindicato. Ahora, el sábado tiene consideración de día no laborable, lo que supone, de facto, la obtención de los dos objetivos esenciales: mejorar la conciliación de los facultativos sin que ello repercuta negativamente en la atención a los pacientes.

El acuerdo entre el Gobierno valenciano y el sindicato médico, que se mantiene dentro del estatuto marco vigente, pone fin a la huelga de facultativos en este territorio. Así, mientras en la Comunidad Valenciana administración y facultativos han llegado a un acuerdo en cuatro meses, el Gobierno de Sánchez sigue sin ser capaz de concluir su conflicto con los médicos que se extiende, en su caso, desde hace un año.

En concreto, el acuerdo refleja el compromiso de implantación efectiva de la jornada laboral de 35 horas. Es decir, de jornada de siete horas de lunes a viernes. Los sábados quedan reservados a guardias de atención continuada 24 horas, con su correspondiente descanso posterior y una retribución adicional.

Implica todo ello una nueva regulación de la guardia los sábados, que pasa a ser día no laborable. Al contrario que el acuerdo planteado por la administración socialista la anterior legislatura, en el que se proponía el reconocimiento de las 35 horas, pero a cambio de días de descanso. Es decir, que a lo largo del año, habría muchos días en que los pacientes se acumularían con un menor servicio de facultativos en atención primaria. Motivo por el que los médicos lo rechazaron.

El acuerdo, impulsa, de facto también, un nuevo modelo organizativo en la sanidad valenciana y evidencia, según ha manifestado Marciano Gómez, que «cuando hay voluntad de consenso se pueden resolver los problemas». Gómez ha recordado que «lamentablemente, todavía seguimos teniendo una huelga nacional debido a la mala gestión de la ministra de Sanidad, Mónica García, en los acuerdos y consensos para aprobar el estatuto marco».

El acuerdo entre la Consellería de Sanidad y el sindicato médico impulsa medidas estructurales, como la apertura de los denominados Centros de Atención Urgente de 24 horas, la garantía de cobertura de las ausencias, la gestión compartida de la demanda y el compromiso de que las urgencias del 1-1-2 no supongan detraer médicos de los centros de salud, contribuyendo también a reducir la presión sobre los servicios de urgencias hospitalarios. Además, las agendas de los médicos de Primaria se van a topar en 32 pacientes, otra reivindicación importante, y las de Urgencias en 25.

También centra una atención especial sobre los médicos internos residentes, los MIR, mediante el refuerzo de las garantías de su formación, reafirmando el compromiso de las partes con la calidad en formación especializada y con el futuro de la sanidad pública.

Por su parte, el secretario general del Sindicato Médico, Víctor Pedrera, ha expresado que su organización llevaba años reclamando la jornada de 35 horas, «pero no como nos ofreció la administración del anterior Gobierno valenciano», el del socialista Ximo Puig, sino de modo que los médicos «tuvieran jornada de lunes a viernes, que es lo que se acaba de firmar».