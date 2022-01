El plan de choque del presidente de la Generalitat Valenciana el socialista Ximo Puig y la consejera Ana Barceló para la Atención Primaria de la Sanidad valenciana tampoco gusta a los médicos. El Sindicato Médico de la Comunidad Valenciana (CESM CV) considera que actualmente existe un deficit de 400 médicos de familia y 100 pediatras en la Atención Primaria valenciana. En total, 500 médicos. La situación está provocando que a día de hoy, médicos de Atención Primaria se vean obligados a tratar y diagnosticar a una media en torno a 60 y 80 pacientes cada día, según ha sostenido el presidente de CESM-CV Víctor Pedrera, con picos puntuales de hasta 100 pacientes diarios.

No es concreto, no baja a la realidad y los plazos no son especialmente ágiles. Son las primeras sensaciones de Pedrera acerca del plan de Ximo Puig y Ana Barceló. CESM-CV es el mismo sindicato que denunció a la Consejería de Sanidad valenciana por la falta de elementos de protección para los médicos en la primera ola de la pandemia. Aquella denuncia ha traído como consecuencias dos sentencias, una de un juzgado de Alicante y la otra de un juzgado de Benidorm, por las que se condena a la Consejería a indemnizar a día de hoy a 213 profesionales.

Ahora, el sindicato quiere saber cuántos médicos está previsto contratar de los 1.600 nuevos profesionales que ha anunciado Barceló en ese plan de choque. Y quiere saber, también, cuándo se producirán esas contrataciones. Entiende que existe una enorme saturación en el sistema que recae sobre los médicos que son, en último término, a quienes los pacientes acuden para ser diagnosticados y recibir tratamiento, ya que sólo esos médicos pueden determinar tanto ese diagnóstico como que tratamientos deben llevar a cabo los pacientes y cómo ejecutarlos.

Sostiene que existen zonas dentro de la Comunidad Valenciana con cupos de pacientes muy por encima de la media y que, además, el sistema se ve afectado por cuanto las bajas y vacaciones complican aún más la situación e incrementan la carga diaria de cada médico. Defiende que las contrataciones efectuadas como refuerzos covid en su momento tampoco han paliado esa enorme carga de trabajo que recae sobre los médicos y que proporcionalmente esas contrataciones han sido muy inferiores en lo concernientes a médicos de familia y pediatras.