Los médicos de la Atención Primaria del sistema público de Salud de la Comunidad Valenciana, que dirige la consejera socialista Ana Barceló han dicho basta. Han decidido no acudir hoy a la presentación del Marco Estratégico de Atención Comunitaria 2022-23, que está previsto para esta misma mañana. No van porque dicen que no conocen el citado plan, no se les ha hecho participes del mismo para poder presentar alegaciones, se les convocó tarde y consideran que ante la saturación de la Primaria no pueden dejar a los compañeros en una situación aún más precaria ante el aluvión de pacientes para asistir a un acto público «en el que lo único que quieren es la foto», según ha explicado Eva Suárez, presidenta de la Sociedad Valenciana de Pediatría.

«Olvidados, ninguneados y cabreados», según Suárez, se sienten los médicos de Atención Primaria del sistema público valenciano de Salud. Si como muestra vale un botón, en el centro de Burriana 2, en Castellón, las citas para Pediatría ya están llenas hasta el 16 de febrero. Hoy, dos especialistas tienen que atender a los 40 pacientes citados a las 9,15 horas. A esas citas se irán sumando otras otras con el transcurso de mañana. El estrés laboral es muy elevado y se acentúa más ante el enfado y desesperación que algunos pacientes presentan en los mostradores de atención. No hay perspectivas de mejora: según revelan algunas fuentes, las bolsas no dan respuesta a la demanda.

En ese estado de las cosas, hoy está prevista la presentación del Marco Estratégico de Atención Comunitaria 2022-23, que llevará a cabo la consejera de Sanidad valenciana Ana Barceló. Un acto que ha generado un nuevo conflicto. Ayer, la Sociedad Valenciana de Medicina Familiar y Comunitaria (SoVaMFIC) hacía público un comunicado en el que anunciaba que las sociedades científicas, el Colegio de Médicos de Alicante (COMA) y el sindicato médico CESM-CV, integrantes del Foro de Médicos de Atención Primaria de la Comunidad Valenciana (FOMAP-CV) habían recibido la invitación para asistir a ese evento el pasado martes. Primero, se les notificó que esa presentación sería ayer y, luego, hoy. Han decidido declinar la invitación.

Entienden que Barceló no ha contado con las sociedades científicas de pediatría ni con SoVaMFIC ni con el COMA para la redacción y valoración de ese documento. Sostienen que el citado documento no ha sido enviado a esas sociedades científicas antes de su presentación y que, además, les han convocado tarde. Con sólo 72 horas de antelación, lo que hace imposible su asistencia ante el colapso de las consultas de la Atención Primaria y el escaso personal de sustitución. Y lamentan tanto que no se les haya facilitado la posibilidad asistencia on-line para que puedan participar como que no se haya contado con ellos para trabajar juntos por la mejora de la Atención Primaria.

Además, solicitan a Barceló que les haga partícipes del documento para valorarlo y efectuar las alegaciones que consideren oportunas. Una de ellas, ya fue advertida, según afirma Eva Suárez, firmante del comunicado en representación de FOMAP-CV. Ella misma hizo constar en reunión con la Consejería que el documento estatal no nombraba por ningún lado a los pediatras. Ella sostiene que sólo hay una solución para el colapso de la Atención Primaria: más presupuesto y más médicos. La doctora Suárez, además, ha sostenido que los médicos están ya hartos de reuniones y que desde hace meses Barceló tiene en su poder el documento que los propios médicos elaboraron con las soluciones para el problema de la Atención primaria. Por tanto, afirma: «Ya está bien de reuniones. Queremos acción».