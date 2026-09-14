La divertida reacción de Eva González al ser preguntada por Nacho Llanos en medio de rumores de crisis

La vida sentimental de Eva González ha estado en el punto de mira durante todo el verano. Y es que en los últimos meses, han sido muchos los rumores que han apuntado a que podría estar atravesando una posible crisis con Nacho Llanos, su actual pareja. En medio de todas las especulaciones, la presentadora ha preferido mantenerse en un discreto segundo plano y guardar silencio. Sin embargo, con la vuelta al trabajo tras las vacaciones, no ha podido esquivar las preguntas de la prensa sobre su situación sentimental, ante las que ha protagonizado una divertida reacción que no ha pasado desapercibida.

Durante la presentación de la nueva temporada de La Voz, Eva ha contado que sus vacaciones las ha pasado junto a su madre, su hermana, su hijo y su sobrino y precisamente la ausencia de Nacho en estos días de descanso ha sido lo que ha provocado todo tipo de rumores. «He podido descansar. He estado en Cádiz, con mi madre, que ella tiene un pisito allí. Hemos estado mi hermana, los niños, yo, ella y hemos estado muy a gusto allí. Cayetano se ha ido con su papá también de vacaciones y yo me he ido con mis amigos en ese tiempo», contaba.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Eva Gonzalez (@evagonzalezoficial)

Tras estas palabras, los periodistas encargados de cubrir el acto le preguntaron por cómo se encontraba su corazón y esta respondía de una manera muy original y divertida. «Tengo el corazón contento», cantaba entre risas. «No, todo muy bien, gracias», añadía sin querer entrar en mayores detalles. No obstante, lo cierto es que sus declaraciones han servido para zanjar, en cierta manera, este tipo de rumores que señalaban que su relación no avanzaba por buen camino.

Cabe destacar que, desde que salió a la luz este nuevo romance de Eva González, han sido pocos los datos que se han conocido al respecto. La sevillana siempre ha preferido guardarlo bajo los hilos más discretos, pero aun así, ha sido imposible que no trasciendan algunos detalles sobre quién es el hombre que ha logrado conquistar de nuevo su corazón. Se trata de un directivo de hostelería de Sevilla que ejerce como director de alimentos y bebidas en un establecimiento hotelero.

Hasta ahora, han sido varias las veces que han sido fotografiados en actitud muy cariñosa en plena calle, pero lo cierto es que en sus redes sociales no se han dedicado ningún tipo de mensaje, así como tampoco han publicado fotografías juntos ni han acudido a eventos sociales de la mano. Aun así, las últimas palabras de Eva dejan más que claro que su relación continúa avanzando por el mejor de los caminos.