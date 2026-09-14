Los trofeos de Tiffany & Co. del US Open: 4 kilos de plata de ley y seis meses de trabajo artesanal

El US Open no sólo pone en juego uno de los títulos más importantes del tenis mundial. Cada año, los campeones de las categorías individuales reciben una pieza de alta orfebrería creada por Tiffany & Co., la firma que lleva cuatro décadas vinculada a los trofeos del torneo estadounidense. Fabricadas en plata de ley y trabajadas de manera artesanal en los talleres de la casa en Rhode Island, las copas destacan tanto por sus dimensiones como por el meticuloso proceso necesario para darles forma. A ellas se suman las piezas destinadas a las modalidades de dobles y otros diseños especiales que Tiffany presenta durante el campeonato.

Casi cuatro décadas dando forma al trofeo del US Open

Tiffany & Co. comenzó a fabricar los trofeos del US Open en 1987 y, desde entonces, sus artesanos se encargan de las copas que reciben los campeones de las categorías individuales y de dobles, tanto masculinas como femeninas.

Las dos grandes copas individuales, correspondientes a los campeonatos masculino y femenino, tienen una altura de 45,7 centímetros y un peso aproximado de 4 kilos cada una. Están realizadas en plata de ley y se fabrican en el taller de Tiffany & Co. situado en Cumberland, Rhode Island, especializado en piezas de orfebrería y trofeos deportivos.

No se trata, por tanto, de piezas producidas en serie. Cada trofeo requiere un proceso artesanal que se prolonga durante aproximadamente seis meses, con un total de 66 horas de trabajo. Técnicas como el hilado de la plata, la platería, el repujado, el grabado manual y el pulido se combinan para conseguir el acabado definitivo.

Una copa de 4 kilos de plata de ley

El peso y las dimensiones convierten al trofeo individual en una pieza considerable incluso antes de tener en cuenta su valor como objeto asociado al US Open. Los cuatro kilos de plata de ley no son, sin embargo, el único factor que determina su valor.

Tiffany & Co. no ofrece un precio oficial de venta ni una valoración económica de estas copas, que son piezas creadas específicamente para el campeonato. Por eso, hablar de su precio únicamente a partir de la cotización de la plata sería insuficiente: al coste del metal habría que sumar el diseño, las horas de trabajo artesanal, las técnicas empleadas y, sobre todo, el carácter exclusivo e histórico del trofeo. Su valor como pieza vinculada al Grand Slam es, por tanto, muy diferente al de los cuatro kilos de plata que contiene.

Además, las copas que reciben los campeones son réplicas personalizadas del trofeo oficial, mientras que los trofeos perpetuos permanecen vinculados al torneo.

Los campeones de dobles reciben una pieza diferente

Las modalidades de dobles cuentan con su propio trofeo. En este caso, Tiffany & Co. crea una copa de estilo revere realizada en plata de ley, con 33 centímetros de diámetro y alrededor de 2 kilos de peso. Su elaboración requiere unas 13 horas de trabajo artesanal, bastante menos que las seis meses y 66 horas destinadas a las copas individuales.

La diferencia de tamaño no resta importancia a una pieza que mantiene las mismas técnicas tradicionales de fabricación y que forma parte del repertorio de trofeos deportivos que Tiffany & Co. produce desde hace décadas.

Tiffany también lleva el lujo a la pista

La relación de Tiffany & Co. con el US Open no se limita a los trofeos. Durante la edición de 2026, la firma presentó también una espectacular raqueta HardWear, una escultura formada por sus característicos eslabones anchos realizados en oro amarillo de 18 quilates y decorados con diamantes en pavé.

La pieza se acompañó de una pelota de tenis realizada en vermeil de oro de 24 quilates, adornada con 100 diamantes redondos brillantes que suman cerca de 7 quilates.

Todo ello pudo contemplarse durante el torneo en el espacio temporal de Tiffany & Co. instalado en el recinto del US Open, donde la firma mostró tanto las copas de los campeones como parte de su tradición en la creación de trofeos deportivos.