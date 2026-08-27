El problema estético por el que Pablo Motos se niega a volver a ‘El Hormiguero’: «La he liado»

Una de las grandes incógnitas de cara a la nueva temporada televisiva es la fecha de inicio de la temporada 21 de El Hormiguero, y Pablo Motos y las hormigas han comenzado a sembrar las dudas sobre su regreso con un distendido vídeo en redes sociales en el que los integrantes del formato avisan de que el presentador se niega a presentar el espacio de entrevistas de Antena 3. Si se mantiene la tradición, lo normal sería ver el lunes día siete de septiembre de nuevo al valenciano en pantalla, siendo ese el primer día también de La Revuelta, el programa de David Broncano en La 1. Aunque nadie duda que Motos estará allí, el presentador ha anunciado que, por el momento, se niega a presentar el programa.

«La he liado», escribe el de Requena en sus perfiles de Instagram y TikTok junto a un breve vídeo en el que aparece de espaldas para evitar mostrar lo que le ha pasado en la cara. «Algo ha pasado», admite Marrón, mientras que Juan Ibáñez indica que Motos «se ha afeitado el bigotillo sin querer, pero la barba se la ha dejado», hasta que logran convencerle para girarse y mostrar su rostro.

Doce temporadas consecutivas de liderazgo antes del parón veraniego

El pasado 1 de julio, El Hormiguero cerró su vigésima temporada liderando el access prime time con una media superior a los 1,8 millones de espectadores, sumando ya doce temporadas consecutivas como referencia en su franja. En la temporada 20, el formato promedió un 14,5% de cuota de pantalla y 1.839.000 espectadores, números que le hacen seguir siendo líder por delante de La Resistencia y de Horizonte, sus grandes perseguidores.

Desde entonces, el principal canal de Atresmedia ha seguido su estrategia habitual de emitir reposiciones de los mejores programas de la temporada, mientras el conductor valenciano ya aclaró a la audiencia que el programa volvería en septiembre tras las vacaciones.

En las últimas semanas, Juan Ibáñez y Damián Mollá, las voces y marionetistas detrás de Trancas y Barrancas, acudieron a Pasapalabra y adelantaron que la maquinaria se pondría en marcha de forma inminente. Sin querer desvelar demasiados secretos, aseguraron entonces que el nuevo curso llegaría cargado de sorpresas.

Los colaboradores ya explicaron en aquella visita que las novedades comenzarían a perfilarse en una «reunión secreta» en casa de Pablo Motos, a la que no le faltaría el secretismo y que, a juzgar por este último vídeo, parece que ya se ha celebrado. Marron, Juan y Damiano son, además de compañeros de trabajo, amigos de Pablo Motos desde hace más de 20 años, puesto que trabajan con él desde No somos nadie, el programa de radio de M80 Radio del que nació El Hormiguero.

No sería la primera vez que un cambio de imagen le complica a Pablo Motos la vida. El presentador contó en Joaquín, el novato el problema que se buscó por intentar lucir «los dientes más blancos». Preguntó en su clínica dental si podían cambiarle toda la dentadura en un solo día, algo que los profesionales calificaron directamente de «animalada» y «salvajada» por el dolor y la duración que requiere normalmente ese proceso, repartido habitualmente en varios meses.

Pese a las advertencias, Motos se sometió a la intervención completa en una única sesión y, al día siguiente, viajó a Barcelona para operarse también la vista, pidiendo además corregir un ojo vago que no formaba parte del plan inicial. El resultado, como era de esperar, fue un desastre: «Al día siguiente veía doble y de los nervios me había roto todos los dientes, porque el pegamento llevaba muy poco tiempo», reconoció el propio Motos, en una anécdota que sus seguidores recuerdan cada vez que el presentador protagoniza un nuevo sobresalto relacionado con su imagen antes de una nueva temporada.