Audiencias de ayer, domingo 30 de agosto: ‘El show de Paz’ se despide evitando el desastre

La aventura veraniega de Paz Padilla en las tardes de los fines de semana de Telecinco se acabó este domingo 30 de agosto y lo hizo por la puerta de atrás. El show de Paz no ha podido remontar sus audiencias ni acudiendo a incorporar contenidos del corazón, como es habitual en la cadena de Mediaset. El espacio, que pretendía hablar de historias de superación de personajes tanto anónimos como famosos, no ha terminado de enganchar a la audiencia de una Telecinco que sigue tratando de encontrar a su nueva audiencia. Tras las críticas recibidas en los últimos días, la gaditana se ha podido despedir sin marcar mínimo de temporada, aunque eso no sirve de consuelo.

¿Qué audiencia consiguió ayer ‘El show de Paz’?

En días contados el programa ha logrado alcanzar la media de la cadena, por lo que su cancelación estaba cantada una vez comenzase la nueva temporada. Sus últimos datos de audiencia son, desde luego, insostenibles para una Telecinco que necesita recuperar audiencia. El sábado logró y 5.5% y 442.000 espectadores, mientras que dijo ‘adiós’ a los espectadores reuniendo al 5.7 % de cuota y 495.000 espectadores. Para poner en contexto, sus rivales en la tarde del domingo fueron la emisión de la etapa de La Vuelta en La 1 (13.5 % de share y 1.180.000) y el Multicine 1, de Antena 3, con la emisión de la película Diario de una niñera (12.3 % y 1.064.000). El show de Paz también perdió en audiencia con la emisión de la película Cazafantasmas: Más allá, que en Cuatro le superó un 6.8 % y 586.000; y la película El hombre de acero, en laSexta, que también gana por la mínima con un 5.6 % y 479.000 espectadores. Por tanto, el programa queda en el último lugar de las principales cadenas nacionales y superando sólo a La 2.

El cine triunfa ante las series turcas en último domingo de agosto

El cine en La 1 se vuelve a imponer en una noche en la que apenas había opciones. Todavía habrá que esperar a que Supervivientes All Stars aterrice en Telecinco, lo que dará más emoción. La serie Una nueva vida apura sus últimos capítulos en Antena 3 y no baja del doble dígito, mientras que First Dates no puede dar los mismos buenos datos en la noche del domingo después de emitirse durante todas las noches, notando un importante desgaste. Telecinco está aprovechando al máximo el programa de citas, que siempre cumple.

Por último, Cuatro no puede con laSexta en una de las últimas noches de repeticiones de Cuarto Milenio, que volverá con nuevos programas tras las merecidas vacaciones de Iker Jiménez y Carmen Porter.

Audiencias del ‘prime time’ de domingo 30 de agosto:

‘Película de la semana’: ‘Kraven the Hunter’: 13.9 % y 1.280.000

‘Una nueva vida’: 10.1 % y 796.000

‘First dates’: 8.2 % y 697.000

‘El Taquillazo’. ‘Superagente Makey’: 5.6 % y 537.000

‘Cuarto milenio’: 3.8 % y 358.000

‘El chiringuito’ sigue despuntando en Cuatro

Habrá que esperar a las próximas semanas para ver cómo funciona el tándem formado por Iker Jiménez y Josep Pedrerol para las noches del domingo. Debido a que no era un programa de estreno, el arrastre dejado por Cuarto Milenio era bajo, lo que afecta a la audiencia de El chiringuito, que se debe conformar con un 5.8 % de cuota y 219.000 espectadores, aunque logra picos del 11 % al final de su emisión.