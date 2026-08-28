Audiencias ayer, 27 de agosto: ‘¡De lunes a viernes!’ logra su tercer mejor dato

El jueves 27 de agosto se puede decir sin miedo que fue uno de los días más aburridos del año en lo que a audiencias se refiere. Las vacaciones terminarán este próximo fin de semana para muchos, por eso son pocos los espectadores que se quedan viendo la televisión siendo uno de los días de menor consumo del año. Eso explica que las principales cadenas optasen por cine y refritos para llenar su noche. Eso nos deja tiempo para mirar en el resto de franjas del día, descubriendo que ¡De lunes a viernes! firma uno de sus mejores datos del verano, lo que seguro que está haciendo que en los despachos de Telecinco sigan planteándose qué hacer con el programa del corazón de cara a la nueva temporada. ¿Seguirá en septiembre para cubrir el hueco dejado por Sálvame?

Como decimos, noche aburrida, tanto que TVE decidió emitir hasta cuatro reposiciones de Viaje al centro de la tele a lo largo de la noche, sin que ninguna de ellas lograra superar el 8,4% de cuota. El Hormiguero, también con una repetición, se quedó en un 8,1% y 789.000 espectadores en su franja de access. Es First dates el programa que lidera en la primera parte de la noche con un gran 10 % de cuota y 969.000 espectadores.

Audiencias del ‘access prime time’ de ayer:

‘First dates’: 10 % y 969.000

‘Viaje al centro de la tele’: 8,2 % y 747.500 en el access (8.4 % y 696.000 y 8.1 % y 799.000)

‘El Hormiguero’: 8.1 % y 789.000

‘Cifras y letras’: 5.3 % y 530.000

‘Viajeros Cuatro’: 4.1 % y 400.000

‘El Intermedio’: 3.2 % y 318.000

‘Padre no hay más que uno 4’ se estrenó en televisión con gran dato

La cuarta entrega de la saga de Santiago Segura volvió a demostrar su tirón en televisión. Padre no hay más que uno 4: Campanas de boda lideró el prime time del jueves en Antena 3 con un 11.1% de cuota y 638.000 espectadores. El cine también fue protagonista en Telecinco, que apostó por el cine con El fraude, protagonizada por Richard Gere, que se quedó en un 8.2 % y 474.000 televidentes, sin poder competir con el liderazgo de Antena 3.

Audiencias del ‘prime time’ de ayer, 27 de agosto de 2026:

‘El Peliculón’. ‘Padre no hay mas que uno 4’: 11.1 % y 638.000

‘Cine 5 estrellas. ‘El fraude’: 8.2 % y 474.000

‘Viaje al centro de la tele’: 7.2 % y 384.000

‘El Blockbuster’. ‘El despertar de la bestia’: 4.4 % y 268.000

‘El cine de la 2’. ‘Scarlet’: 2.7 % y 217.000

‘¡De lunes a viernes!’ firma su tercer mejor dato

El programa de Santi Acosta y Bea Archidona consigue un 9 % y 623.000 espectadores, su tercer mejor dato de audiencia desde que se estrenó la versión diaria de ¡De viernes! Este buen dato dejó en bandeja que ¡Allá tú! volviese a superar el doble dígito con un 10.6 % y 774.000 espectadores, uno de sus mejores registros desde que regresó con Juanra Bonet como presentador.

En el resto de la jornada, destacaron los datos de La ruleta de la suerte (21 % y 1.492.000 espectadores) como programa más visto del día en la franja matinal, y el minuto de oro se lo llevó también el concurso de Antena 3, con 2.185.660 espectadores y un 25,6% de share a las 14:57 horas.

Con estos datos, Antena 3 vuelve a liderar el día con un 12 % de cuota, superando por un punto a La 1, que se queda con un 11 % en su dato diario de ayer. En la pelea por ganar el mes, Antena 3 sigue adelantando con un 12 % a La 1, que sin el efecto del Mundial vuelve a la segunda posición con un 11.5 % de cuota mensual.