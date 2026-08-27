Audiencias de ayer, 26 de agosto: el Real Madrid amarga la final de ‘Maestros de la costura’

La noche del miércoles dejó dos datos muy distintos en audiencias. Mientras Maestros de la costura Celebrity puso el broche a su segunda edición con el peor dato de final en toda la historia del talent, mientras First Dates volvió a demostrar su fortaleza en Telecinco superando el millón de espectadores. El mal dato de Maestros de la costura se explica debido a la gran audiencia del debut del Real Madrid en su campo, que logra reunir a más del 7 % de la audiencia en Movistar Plus+ Liga, donde se emitió el encuentro contra la Real Sociedad. Te contamos todos los datos en el análisis diario de audiencias de Happy FM.

‘First Dates’, por encima del millón de espectadores en Telecinco

En Telecinco, First Dates volvió a ser la gran referencia de la noche al superar el millón de espectadores, confirmando su condición de programa más fiable de la cadena en pleno verano, en un contexto en el que Mediaset sigue buscando reforzar su parrilla de cara a la nueva temporada.

Viaje al centro de la tele se desinfla, en buena parte por culpa del fútbol, y marca un 7,5 % de cuota de pantalla entre sus dos capítulos (7.5 % el primero y 7.8 % el segundo). Movistar Plus logra una gran noche de miércoles con el homenaje del Bernabéu a Marc Cucurella y Mikel Oyarzabal, campeones del mundo, al reunir a más de 700.000 espectadores en la emisión del duelo entre el Real Madrid y la Real Sociedad. Por su parte, El Hormiguero y Viajeros Cuatro sufren también con el fútbol como rival.

Audiencias de ayer del ‘access prime time’:

‘First dates’: 10.8 % y 1.034.000

‘Viaje al centro de la tele’: 7,5 % y 738.000 (7.3 % y 720.000; y 7.8 % y 756.000)

‘Fútbol. Real Madrid- Real Sociedad: 7,4 % y 704.000.

‘El Hormiguero’: 7.3 % y 711.000

‘Viajeros Cuatro’: 4.9 % y 473.000

‘El Intermedio’: 3.1 % y 303.000

‘Cifras y letras’: 6.5 % y 630.000

¿Qué audiencia hizo la final de ‘Maestros de la costura’?

La segunda edición celebrity del programa de costureros se despide por la puerta de atrás. En la primera parte se tuvo que enfrentar al final del partido del Real Madrid, pero una vez terminado el fútbol, demostró que es un formato que necesita un descanso urgente. La final se convierte en la menos vista de la historia superando apenas el medio millón de espectadores, aunque le sirve para liderar en una de las noches con menos consumo de televisión del año.

‘Maestros de la costura celebrity’: 9.4 % y 521.000

‘¡Salta!’: 7.6 % y 494.000

Cine 5 estrellas: ‘Como locos… a por el oro’: 7.6 % y 441.000

‘#CASO: Vanessa’: 3.6 % y 269.000

‘El Chiringuito’ sigue creciendo en Energy

Fuera de las grandes cadenas generalistas, El Chiringuito continúa dando muy buenas noticias a Mediaset en Energy: el programa de Josep Pedrerol firmó ayer un 4,7% de cuota de pantalla y 173.000 espectadores de media, con hasta 573.000 espectadores únicos conectando con la emisión a lo largo de la noche, según los datos compartidos por las cuentas oficiales del programa y del canal en redes sociales.

Una confirmación más de que el fichaje de Pedrerol desde Atresmedia sigue dando sus frutos, semana tras semana, en el ecosistema de cadenas temáticas de Mediaset.