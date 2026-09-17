La Cámara de Comercio y Banco Santander reconocen a ADEMA con la distinción Legado Empresarial

La Cámara de Comercio de España, la Cámara de Comercio de Mallorca y Banco Santander han reconocido a ADEMA con la nueva Mención Especial Legado Empresarial, una distinción que se incorpora este año con motivo del X aniversario del Premio Pyme del Año y que tiene como objetivo reconocer a aquellas empresas que, a lo largo de los años, han destacado por su trayectoria, constancia, capacidad de innovación y contribución al desarrollo económico y social de Baleares.

El reconocimiento ha sido recogido por el presidente de ADEMA, Diego González, durante la gala de los Premios Pyme del Año de Baleares 2026, organizada por la Cámara de Comercio de España, la Cámara de Comercio de Mallorca y Banco Santander.

La concesión de esta nueva distinción pone en valor la trayectoria de ADEMA y la evolución de un proyecto nacido en Mallorca y estrechamente vinculado durante cerca de 34 años a la educación, la formación y la generación de nuevas oportunidades. A lo largo de estos años, la institución ha ampliado progresivamente su actividad, su oferta formativa y sus infraestructuras, manteniendo una apuesta constante por la innovación, la calidad educativa y la conexión con el tejido profesional, empresarial e institucional de las Islas.

En la actualidad, ha impulsado la nueva Universitat de Mallorca (UMAC-ADEMA), que proyecta un modelo universitario que combina máxima tecnología, proximidad, formación práctica, proyectos de aprendizaje y por servicios, investigación aplicada, transferencia de conocimiento, colaboración empresarial e internacionalización en sus cuatro campus en Palma e Inca.

Su oferta académica se articula en nuevas titulaciones y áreas estratégicas de Salud, Ciencia y Tecnología, Ingeniería, Arquitectura, Diseño, Bellas Artes y Ciencias Sociales, junto con una oferta progresiva de posgrado y doctorado. Tras detectar nuevas necesidades formativas y convertirlas en oportunidades para Baleares, generar y retener talento y abrir Mallorca al mundo.

Con motivo del décimo aniversario del Premio Pyme del Año, la organización ha incorporado por primera vez en esta edición la Mención Especial Legado Empresarial, destinada a distinguir una trayectoria empresarial sostenida en el tiempo y su impacto sobre el entorno. El reconocimiento valora especialmente la constancia, la capacidad de adaptación e innovación y la aportación al desarrollo económico y social de Baleares.

El galardón adquiere además un significado especial para ADEMA, que ya fue reconocida como Pyme del Año de Baleares en 2020. Seis años después, la nueva distinción supone un reconocimiento a la continuidad y evolución de aquella trayectoria y al crecimiento desarrollado por la institución.

El presidente de ADEMA, Diego González, ha agradecido a la Cámara de Comercio de España, la Cámara de Comercio de Mallorca y Banco Santander la concesión de la Mención Especial Legado Empresarial y ha felicitado al resto de empresas premiadas y participantes en esta décima edición de los Premios Pyme del Año de Balears.

«Recibir la Mención Especial Legado Empresarial es especialmente emotivo e importante porque reconoce no solo lo que ADEMA representa hoy, sino también el camino recorrido durante más de treinta años. Es un reconocimiento que pertenece, sobre todo, a todas las personas que han formado y forman parte de este proyecto, a quienes con su trabajo, compromiso y capacidad de adaptación han hecho posible que ADEMA haya crecido y evolucionado sin perder su esencia», ha señalado Diego González.

El presidente de ADEMA ha destacado que «desde nuestros inicios hemos tratado de anticiparnos a las necesidades de la sociedad y de generar nuevas oportunidades de formación en Baleares. Nacimos con la voluntad de ofrecer estudios que entonces no existían en las Islas y, con el paso de los años, hemos ido ampliando ese compromiso hacia la educación universitaria, la investigación, la innovación, la internacionalización y la transferencia de conocimiento. Siempre hemos entendido la formación como una herramienta para generar oportunidades, impulsar el talento y contribuir al progreso económico y social de nuestro entorno».