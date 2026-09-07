Una nueva vida ha logrado este domingo en Antena 3 su récord en una noche en la que la cadena volvió a acertar con su enésimo relevo de series turcas. La ficción se despedirá la semana que viene de la audiencia, pero los espectadores han podido comenzar a ver los capítulos de El secreto, que a partir del día 20 de septiembre ocupará en solitario la noche de los domingos. Te contamos todos los detalles de las audiencias de ayer, domingo 6 de septiembre, en el análisis diario de Happy FM.

Salvados también volvió anoche a laSexta con su decimoctava temporada, arrancando con un discreto 5,5% de share y 564.000 espectadores en su primera entrega sobre Rita Barberá, y mejorando algo con un 6,4% y 623.000 en la segunda. Pese al evidente desgaste del formato, el programa de Gonzo repite cifras similares a las de la temporada pasada y logra superar la media de la cadena. Por último, la miniserie El Conde de Montecristo, con Sam Claflin, firmó un notable 5,5% y 477.000 espectadores en La 2 en su segunda semana como sustituta de La amiga estupenda, en su camino hacia repetir el éxito que ya logró hace un año en su primer paso por la segunda cadena pública.

El Secreto, la nueva ficción otomana de Antena 3, debutó anoche liderando el prime time con un 12,5% de cuota y 1.081.000 espectadores, emitida entre las 22:12 y las 00:26 horas. El estreno se impuso con comodidad a La película de la semana de La 1, que tuvo que conformarse con superar por poco el doble dígito gracias a Black Adam (10,3% y 967.000 espectadores).

First Dates firmó un 6,3% en Telecinco, y los dos especiales de La isla de las tentaciones 11 se quedaron en un 5,5% y un 5,9%, a la espera del estreno del reality este lunes. Sin embargo, este liderazgo dominical de Antena 3 debería tener fecha de caducidad. La próxima semana llega a Telecinco el estreno de Supervivientes All Stars 3, que con toda seguridad pasará a liderar a partir de ahora las noches de los domingos.

Audiencias del ‘prime time’ (primera parte de la noche) de ayer:

‘El secreto’: 12.5% y 1.081.000

‘Película de la semana. Black Adam’: 10.3% y 967.000

‘Salvados: La alcaldesa, acto ii, crema’: 6.4% 623.000

‘Salvados: La alcaldesa, acto I, mascletá’: 5.5% y 564.000

‘Cuarto milenio’: 5% y 473.000

‘Una nueva vida’, su mejor dato pese a empezar pasada la medianoche

El verdadero dato de la noche llegó, sin embargo, de madrugada: Una nueva vida aprovechó su retraso horario, arrancando a las 00:26 y terminando a la 1:14, para firmar un histórico 16,2% de cuota con su penúltimo capítulo, la mejor marca de toda su trayectoria en esa franja. Y lo hizo, además, sin apenas perder espectadores respecto a la semana anterior (754.000 frente a los 796.000 de la semana pasada), una losa que suele penalizar a los programas de late night cuando se retrasan más de lo habitual. El dato confirma el buen momento de la serie protagonizada por las tramas de Seyran y Suna, que semana tras semana sigue sumando seguidores fieles pese a su horario cada vez más tardío.

La película We Will Rock quedó en segundo lugar, mientras que El Chiringuito sigue con sus buenos datos en Cuatro en las noches de los domingos en su dupla junto a Iker Jiménez.