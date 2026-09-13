Avance de ‘El Secreto’ de hoy, 13 de septiembre: Can es señalado como el posible padre de Kader

El Secreto se ha convertido en la nueva gran apuesta de Atresmedia en cuanto a series turcas se refiere. Es más que evidente que estamos ante una historia que va a dar mucho que hablar en los próximos meses. Tras su estreno el pasado domingo 6 de septiembre, la cadena de San Sebastián de los Reyes ha decidido emitir una nueva entrega de esta ficción. Así pues, en el último capítulo de El Secreto, los espectadores de Antena 3 pudieron ver cómo Zeynep comienza a atar cabos y llega a una contundente conclusión. Y es que, para su sorpresa, descubre que el padre de Kader es uno de los invitados a la fiesta en la mansión. Una situación que la deja completamente anonadada. Por ello, no lo duda dos veces y comienza a investigar.

Paralelamente, las hijas de Serhat se encuentran muy molestas con su padre. Completamente decepcionadas, han llegado a la conclusión de que él tiene una relación secreta con Sedef. Una situación que no les hace nada de gracia, por lo que la acusan de ser su amante. Una acusación que pilla a Sedef por sorpresa. Pero, ante ello, lo niega de forma rotunda. Sin lugar a dudas, un capítulo repleto de emociones que no concluyó aquí. Serhat visita a su hermano Can con el objetivo de enfrentarlo. Pues, quiere saber por qué ha llevado flores a su mujer en el hospital. Y es que no comprende su gesto si, supuestamente, no se llevaban bien antes del accidente.

¿Qué sucede en el nuevo capítulo de ‘El Secreto’ que se emite hoy, 13 de septiembre?

De esta manera tan concreta, los espectadores de Antena 3 van a poder ver cómo la identidad del padre de la niña que Berrak tuvo sigue siendo un completo misterio. Zeynep cree saber quién es ese misterioso hombre con el que Berrak tuvo un romance. Además, intuye que Serhat también lo sospecha. Y es que, sin lugar a dudas, la verdad está a punto de salir a la luz. Numerosas teorías, donde el nombre que más suena es el de Can, el hermano mayor de Serhat.

Todos quieren saber la verdad y el nombre de ese hombre con el que Berrak no tuvo reparos en arruinar su matrimonio. Pero, además, también quieren saber por qué no quiere saber nada de la niña. Mientras tanto, veremos cómo la convivencia de Zeynep y Kader se complica. Pero ella y Serhat parece que están llegando a un entendimiento. ¿Qué sucederá? No te pierdas la nueva entrega de El Secreto esta noche, a partir de las 22:00 horas (una hora menos en las Islas Canarias), en Antena 3.