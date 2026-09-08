Avance de ‘El Secreto’ de hoy, 8 de septiembre: Zeynep cree saber quién es el padre de Kader

El Secreto se ha convertido en la nueva gran apuesta de Atresmedia en cuanto a series turcas se refiere. Es más que evidente que estamos ante una historia que va a dar mucho que hablar en los próximos meses. Tras su estreno el pasado domingo 6 de septiembre, la cadena de San Sebastián de los Reyes ha decidido emitir una nueva entrega de esta ficción, ocupando el hueco que normalmente utiliza En tierra lejana. Así pues, en el último capítulo de El Secreto, los espectadores de Antena 3 pudieron ver cómo Serhat está convencido de que el amante de Berrak es el profesor de piano de su hija, pero está muy equivocado. Zeynep decide acompañar a Hayal e Ilkim al hospital y allí ven un ramo de lirios, las flores favoritas de su madre. Ellas creen que su padre las ha llevado, pero no es así.

Kader termina colándose en la habitación de Berrak para sentir a su madre por primera vez, a pesar de que continúe en coma. Can logra acercarse a Kader en una fiesta, pero la niña no tarda en salir corriendo. En cuanto a Zeynep, se queda verdaderamente sorprendida y descolocada al descubrir un móvil que Berrak tenía escondido dentro de un libro.

¿Qué sucede en el nuevo capítulo de ‘El Secreto’ que se emite hoy, 8 de septiembre?

De esta manera tan concreta, los espectadores de Antena 3 van a poder ver cómo Zeynep comienza a atar cabos y llega a una contundente conclusión. Y es que, para su sorpresa, descubre que el padre de Kader es uno de los invitados a la fiesta en la mansión. Una situación que la deja completamente anonadada. Por ello, no lo duda dos veces y comienza a investigar.

Paralelamente, las hijas de Serhat se encuentran muy molestas con su padre. Completamente decepcionadas, han llegado a la conclusión de que él tiene una relación secreta con Sedef. Una situación que no les hace nada de gracia, por lo que la acusan de ser su amante. Una acusación que pilla a Sedef por sorpresa. Pero, ante ello, lo niega de forma rotunda. Sin lugar a dudas, un capítulo repleto de emociones que no concluye aquí.

Al parecer, Serhat visita a su hermano Can con el objetivo de enfrentarlo. Pues, quiere saber por qué ha llevado flores a su mujer en el hospital. Y es que no comprende su gesto si, supuestamente, no se llevaban bien antes del accidente. ¿Qué le dirá al respecto? No te pierdas la nueva entrega de El Secreto esta noche, a partir de las 23:00 horas (una hora menos en las Islas Canarias), en Antena 3.