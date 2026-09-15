Premios Emmy

Los looks de los Emmy 2026: Zendaya, Selena Gomez, Nicole Kidman… ¿cuál es tu favorito?

Zendaya se queda sin Emmy en una gala que vuelve a premiar a ‘The Pitt’ y convierte a Matthew Rhys en el gran triunfador

Los mejores looks de los Premios Emmy 2026: Selena Gómez y Zendaya convierten la alfombra roja en una pasarela

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(Foto EuropaPress)
Rocío Álvarez
  • Rocío Álvarez
  • Periodista multimedia especializada en belleza, viajes y estilo de vida. Durante mis años de vida, la lectura se ha convertido en una compañera fiel y gracias a ella descubrí mi vocación: crear y transmitir a través de las palabras. Con esta convicción me matriculé para cursar Periodismo en la Carlos III y, después de años formándome, encuentro mi sitio en el mundo: COOL. ¿Mi ley de vida? Nunca desistas, porque el día que lo hagas siempre pensarás en lo que podría haber sido.

La alfombra roja de los Emmy 2026 vuelve a convertirse en una auténtica pasarela de tendencias, con vestidos espectaculares, apuestas arriesgadas y algún que otro look que no termina de convencernos. Ahora queremos saber qué opinas tú: ¿quién ha sido el mejor vestido de la noche y quién se lleva el dudoso honor de estar entre los peor vestidos? Repasa los looks de las estrellas y vota por tus favoritos.

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