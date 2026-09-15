Los looks de los Emmy 2026: Zendaya, Selena Gomez, Nicole Kidman… ¿cuál es tu favorito?
Zendaya se queda sin Emmy en una gala que vuelve a premiar a ‘The Pitt’ y convierte a Matthew Rhys en el gran triunfador
Los mejores looks de los Premios Emmy 2026: Selena Gómez y Zendaya convierten la alfombra roja en una pasarela
La alfombra roja de los Emmy 2026 vuelve a convertirse en una auténtica pasarela de tendencias, con vestidos espectaculares, apuestas arriesgadas y algún que otro look que no termina de convencernos. Ahora queremos saber qué opinas tú: ¿quién ha sido el mejor vestido de la noche y quién se lleva el dudoso honor de estar entre los peor vestidos? Repasa los looks de las estrellas y vota por tus favoritos.
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