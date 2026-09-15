Los mejores looks de los Premios Emmy 2026: Selena Gómez o Cynthia Nixon convierten la alfombra roja en una pasarela

Como cada año, la televisión estadounidense se viste de gala para recibir los premios Emmy. Este año celebramos su 78.ª edición y estos clásicos galardones dan el pistoletazo de salida a la temporada de alfombras rojas, premios y una carrera que termina con la estatuilla de los Oscar. Son muchas las caras conocidas que se han dado cita en la alfombra roja del Peacock Theater de Los Ángeles, que una vez más se ha convertido en una auténtica pasarela de moda. Desde COOL, sacamos la lupa y analizamos cuáles han sido las mejor vestidas de la noche de los Emmy 2026.

Zendaya, siempre un acierto

Con Zendaya da igual lo que se ponga: siempre consigue acertar. Parte de la culpa está en su increíble percha, pero también en los estilismos icónicos que crea su estilista, Luxury Law. Para los Emmy 2026, la actriz ha apostado por un traje custom de Prada que se ajusta perfectamente a su silueta y la realza, cubierto de cristales que hacen que brille y destaque sobre la alfombra roja. Además, esta aparición ha servido para estrenar su nuevo corte de pelo, dejando atrás su característica melena larga para apostar por una versión más corta que encaja a la perfección con la propuesta. Un estilismo de inspiración masculina, pero con un punto femenino, que vuelve a demostrar por qué es una de las grandes referentes de la moda. Un sobresaliente absoluto.

Selena Gómez, una oda al dorado

La protagonista de Solo asesinatos en el edificio no defrauda en las alfombras rojas y esta ocasión no ha sido menos. La pieza creada por Louis Vuitton tiene una enorme personalidad y, por ese motivo, no necesita joyas que la adornen. El diseño está creado con un escote palabra de honor y un cuerpo ajustado que termina marcando la cadera para después caer suavemente hasta el suelo. Una elección elegante y sofisticada que convierte a Selena Gómez en una de las grandes protagonistas de la alfombra roja.

Cynthia Nixon hace un guiño a Carrie Bradshaw

La coprotagonista de Sexo en Nueva York ha asistido a la gala de los Emmy 2026 con un estilismo bastante acertado. La actriz ha optado por un vestido largo en color borgoña, con un plisado que se mueve en curva a través del cuerpo y crea una silueta final muy especial. Como toque final, lo ha combinado con unos zapatos de Manolo Blahnik en tono crema, muy similares a los que lució Carrie Bradshaw en la película de la famosa serie. Un pequeño guiño que los seguidores de la ficción reconocerán rápidamente.

Adam Brody, una evolución de la moda masculina

Conocido por sus papeles en Las chicas Gilmore o Sr. y Sra. Smith y marido de la protagonista de Gossip Girl, Leighton Meester, Adam Brody ha dado una vuelta de tuerca al clásico estilo masculino. En esta alfombra roja de los Emmy, el actor ha arriesgado dentro de un margen lógico. El intérprete ha elegido un traje de chaqueta cruzado con doble abotonadura y, alejándose de la clásica camisa blanca, ha apostado por una en azul bebé. Para darle el toque final al estilismo, ha añadido un pañuelo de Prada.

Julia Garner, sencilla pero elegante

Su rostro es conocido por haber formado parte de numerosas producciones, aunque para muchos siempre será la actriz que dio vida a la estafadora de Nueva York, Anna Delvey. Está claro que la temporada de premios es muy exigente y, en muchas ocasiones, las actrices apuestan por comenzar con propuestas más sencillas. En este caso, Julia Garner ha elegido un vestido largo con un tejido ligero que se posa sobre el cuerpo sin llegar a ajustarse, creando una silueta elegante y sin excesos. En cuanto a las joyas, el oro blanco y los diamantes se convierten en los grandes protagonistas con dos anillos y unos imponentes pendientes que completan el estilismo.

Lisa Rinna: el negro siempre es una buena opción

Su rostro fue uno de los más reconocidos de los años 90 y 2000. Es conocida por sus papeles en series como Days of Our Lives y Melrose Place, además de haber pertenecido al elenco de The Real Housewives of Beverly Hills. Para la alfombra roja de los Emmy, ha optado por un vestido negro de Lever Couture con una estructura especialmente llamativa. Con un escote XL y asimétrico, el diseño pasa por una cintura ajustada y desemboca en una falda con mucho volumen y una abertura muy pronunciada, en un claro guiño al famoso look de Angelina Jolie. Como accesorio, destaca un imponente collar de diamantes del joyero Jacob & Co.