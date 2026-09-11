Tamara Falcó arrasa con este total look de Zara de menos de 90 euros que estiliza al máximo

Tamara Falcó regresó anoche a El Hormiguero con un estilismo que demuestra que la elegancia no tiene por qué llevar una etiqueta de lujo. La marquesa de Griñón escogió un total look de Zara de menos de 90 euros en el que el equilibrio entre blanco, negro y rosa empolvado consigue un resultado sofisticado, femenino y absolutamente actual. La clave está en una combinación aparentemente sencilla, pero muy bien pensada. Tamara llevó la camisa Pechera Contraste ZW Collection, una de esas prendas de Zara que, bien estilizadas, pueden parecer mucho más caras de lo que realmente son. Su precio es de 39,95 euros. Confeccionada en mezcla de viscosa y algodón, presenta cuello subido, puños blancos, bajo asimétrico y una llamativa pechera en contraste que aporta estructura a la parte superior.

Pero el verdadero golpe de efecto llega en la cintura. Tamara transforma la camisa gracias a un fajín rosa empolvado, el accesorio que convierte un look clásico en una propuesta mucho más fashion. Se trata del Cinturón Fajín Pliegues de Zara, de 16 centímetros de ancho, confeccionado en mezcla de viscosa y con detalles de pliegues y cierre mediante lazada. Su precio: 22,95 euros.

Y aquí está, desde el punto de vista de una experta en imagen, el gran acierto del estilismo. El fajín no funciona simplemente como un cinturón: actúa como una auténtica pieza de corsetería visual. Marca la cintura, rompe la verticalidad de la camisa y añade un toque de color que evita que el blanco y negro resulte demasiado previsible.

Para completar el conjunto, Tamara escogió el pantalón tobillero de tiro medio de Zara, en negro y con un precio de 25,95 euros. Su diseño de líneas limpias y su corte al tobillo permiten que toda la atención se concentre en la parte superior del estilismo.

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El resultado es especialmente interesante porque trabaja tres elementos fundamentales de la moda: contraste, proporción y color. El blanco ilumina el rostro, el negro aporta sofisticación y el rosa empolvado introduce ese punto femenino que hace reconocible el look.

Y hay otro detalle importante: la camisa no se lleva de manera convencional. El fajín consigue modificar completamente su silueta y convertir una camisa aparentemente clásica en una pieza mucho más estructurada. Es precisamente este tipo de recurso el que utilizan los estilistas para conseguir que prendas de fondo de armario tengan un efecto mucho más espectacular.

En total, 88,85 euros bastan para copiar el estilismo de Tamara Falcó: 39,95 € de la camisa + 25,95 € del pantalón + 22,95 € del fajín. Una demostración más de que, cuando se trata de moda, no siempre gana el armario más caro, sino el que está mejor editado. Y Tamara acaba de dar una auténtica clase de cómo elevar tres prendas de Zara hasta convertirlas en un look con apariencia de lujo.