Dua Lipa impacta en el concierto de Shakira con un vestido transparente y joyas de Bvlgari de 61.800 euros

Dua Lipa se convirtió en una de las grandes protagonistas del concierto que Shakira ofreció el pasado sábado en Madrid. La cantante británica apareció por sorpresa sobre el escenario para interpretar junto a la colombiana Antología, uno de los temas más conocidos de su trayectoria, y lo hizo con un espectacular estilismo de noche que no pasó desapercibido. Un vestido negro semitransparente, unas sandalias de tacón y dos exclusivas joyas de Bvlgari fueron las piezas escogidas para una actuación que reunió música y lujo en apenas unos minutos. Sólo el anillo y los pendientes que llevó la artista superan los 60.000 euros.

Un vestido semitransparente de Mônot

Para compartir escenario con Shakira, Dua Lipa apostó por uno de esos diseños que encajan a la perfección con su habitual gusto por las prendas atrevidas. La cantante eligió un vestido negro, brillante y semitransparente de Mônot, firma de lujo conocida por sus diseños sensuales, minimalistas y protagonizados por grandes aberturas.

La marca fue fundada en 2019 por el diseñador libanés Eli Mizrahi y cuenta entre sus seguidoras con rostros conocidos como Kendall Jenner, Eva Longoria o Alessandra Ambrosio. En esta ocasión, Dua Lipa escogió un modelo de silueta sirena que se ajustaba al cuerpo y terminaba a la altura de los tobillos.

Uno de los elementos más llamativos del vestido eran sus grandes aberturas laterales. El diseño incorporaba además dos finas tiras a modo de escote halter que se unían a los brazos y dejaban completamente al descubierto la espalda. El resultado era un estilismo negro con transparencias y brillo que adquiría todavía más protagonismo bajo los focos del escenario.

La cantante completó el vestido con unas sandalias de tacón negras a juego, manteniendo una estética muy depurada y dejando que fueran la propia prenda y las joyas las que concentraran toda la atención.

Bvlgari pone el toque de lujo

Aunque el vestido era uno de los elementos más llamativos del estilismo, Dua Lipa reservó un papel destacado para dos piezas de Bvlgari, firma de la que es embajadora. La elección no era casual: la cantante también recurrió a joyas de la casa italiana durante sus celebraciones de boda con el actor Callum Turner.

En la mano derecha, concretamente en el dedo anular, llevó un anillo de la colección Serpenti Viper. La pieza está realizada en oro blanco y diamantes y reproduce la característica forma de serpiente asociada a esta línea de Bvlgari. Su precio asciende a 20.600 euros.

La segunda joya fueron unos pendientes de la misma colección. También elaborados en oro blanco y diamantes, presentan la característica silueta de serpiente de Serpenti. Cada pieza está formada por seis partes ensambladas que permiten aportar movimiento al diseño.

El precio de estos pendientes alcanza los 41.200 euros. Sumadas al anillo, las dos joyas que Dua Lipa lució sobre el escenario tienen un valor conjunto de 61.800 euros.

Dua Lipa y Shakira, juntas en ‘Antología’

Más allá del estilismo, la aparición de Dua Lipa fue uno de los momentos más inesperados de la noche. La artista británica subió al escenario durante el concierto de Shakira en Madrid para interpretar junto a ella Antología, canción incluida en el álbum Pies Descalzos, publicado en 1995.

Ambas artistas protagonizaron una actuación especialmente esperada por el público. Dua Lipa interpretó el tema en español y compartió escenario con Shakira durante uno de los momentos más destacados del concierto.

La colaboración también suponía un encuentro muy esperado entre dos artistas que ya habían mostrado públicamente su admiración mutua. La actuación se produjo durante la residencia de Shakira en Madrid dentro de su gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour.

Después de su paso por el escenario madrileño, Dua Lipa viajó a París, donde continuó con su agenda coincidiendo con los últimos desfiles de la Semana de la Moda.