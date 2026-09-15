Christopher Nolan, director de cine (56 años): «Todos nos levantamos deseando vivir nuestra vida de la manera que deberíamos, pero no lo hacemos; eso hace que Batman sea fascinante»

Christopher Nolan ha conquistado este verano la taquilla mundial con La Odisea. No obstante, la buena relación del cineasta británico con el box office internacional no debería sorprendernos. Su filmografía sólo adolece del fracaso financiero de Tenet (2020) y, aun con todo, el inteligible thriller de espías recaudó 365 millones de dólares en plena pandemia. Nolan sabe lo que quiere el público, incluso previamente a que las tendencias emerjan con su capacidad de reclamo hegemónico. Por eso, mucho antes de alzarse el Oscar por Oppenheimer (2023), el director firmó una trilogía que cambiaría sistemáticamente la posición de la industria respecto al cine de superhéroes: su trilogía de El caballero oscuro.

Para poder ofrecerle la propiedad intelectual de Batman, Warner debía comprobar la capacidad del realizador para lograr triunfos económicos en la cartelera. De esta forma y tras el éxito crítico de Memento (2000), Nolan recibió el encargo de dirigir el remake americano de la cinta noruega, Insomnia (1997). El autor pasó el examen, con una crítica encantada y un resultado financiero óptimo de 113 millones de dólares recaudados, a partir de un presupuesto de 46 millones.

El londinense estaba preparado para ser el hombre detrás del renacer audiovisual del justiciero creado por Bob Kane y Bill Finger. Pero no iba a replicar en ningún momento, la visión otrora y estéticamente estridente de Joel Schumacher ni el carácter gótico de Tim Burton. Nolan quería acercar al personaje a un realismo contemporáneo y ya desde la promoción de Batman Begins (2005), hizo hincapié en ese enfoque que reinventó el personaje y las sucesivas aproximaciones superheroicas.

Christopher Nolan, en plena promoción de ‘Batman Begins’: «Batman representa nuestros conflictos»

La frase de Christopher Nolan que explica el trabajo psicológico detrás del reboot protagonizado por Christian Bale es la siguiente:

«Todos nos levantamos por la mañana deseando vivir nuestras vidas de la manera en que sabemos que deberíamos hacerlo. Pero normalmente no lo hacemos, en pequeñas cosas. Eso es lo que hace que un personaje como Batman sea tan fascinante. Él representa nuestros conflictos a una escala mucho mayor».

Generando un vínculo con el espectador, con traumas, dudas éticas y la ausencia de superpoderes, Nolan terminó elevando una marca que acabaría materializándose en una trilogía que recaudó más de 2.500 millones de dólares en la cartelera mundial.

Batman Begins, El caballero oscuro y El caballero oscuro: La leyenda renace están disponibles en Netflix, Prime Video y HBO Max.

DC lo apostó todo a ese realismo y falló

Una vez pasado el furor de la trilogía de Nolan y con el UCM (Universo Cinematográfico de Marvel) en pleno funcionamiento, en Warner Bros. lo apostaron todo a crear su propio cosmos y mundo interconectado de la mano de Zack Snyder. El director de 300 (2006) y Watchmen (2009) siguió esa línea continuista, apostándolo todo a un realismo excesivamente solemne que fracasó estrepitosamente sin saber coexistir sin la supervisión del director de Interstellar (2014).

De hecho, la nueva línea editorial de James Gunn y Peter Safran va hacia el sentido opuesto: recuperar el color y la ligereza aventurera que siempre ha estado presente tanto en Detective Comics como en las viñetas de la casa de las ideas.