Tana Rivera ha vuelto a vivir en primera persona una cogida de su novio, Roca Rey. La hija de Francisco Rivera y Eugenia Martínez de Irujo conoce muy bien la profesión de su pareja, pues desde niña ha conocido muy bien la tauromaquia, de la que forma parte activamente. Sin embargo, eso no significa que, al ver al peruano jugarse la vida, no sufra. De hecho, casi siempre que su agenda se lo permite, la joven no duda en acompañarle desde el tendido, donde en las últimas horas ha sido captada en actitud tensa tras la cogida del maestro.

La angustia de Tana Rivera tras la cogida de Roca Rey

El pasado miércoles 9 de septiembre, en la quinta faena de la tarde, Roca Rey sufrió una cogida en la plaza de San Martín de Valdeiglesias, en Madrid. Pese a que el torero se levantó, aunque con gestos de dolor, no dudó en pasear su trofeo alrededor de la plaza antes de dirigirse a la enfermería. Tal y como recoge Aplausos, el último parte médico del diestro —que fue trasladado ipso facto al Hospital Universitario Fundación Alcorcón— presenta un «varetazo en el tercio superior de la cara posterior del mundo derecho, con una contusión que afecta al tendón del músculo semitendinoso y a la escotadura ciática». Sin embargo, y de momento, no ha cancelado sus próximos compromisos, como su presencia esta tarde en Valladolid.

Aunque la recuperación de Andrés es favorable, lo cierto es que eso no implica que Tana no esté preocupada por la carrera de su pareja, la cual conoce desde la cuna. Pese a que es habitual verla disfrutar desde el tendido, lo cierto es que las últimas imágenes de la joven no dejan lugar a dudas de que la profesión se lleva por dentro. Hace solo unas horas, las cámaras pudieron captar a la perfección esa mezcla de emociones de la nieta de Cayetana de Alba.

La cogida del peruano causó una gran preocupación en Tana ante la escena que estaba viviendo en primera persona. Tal y como muestran las fotografías, la joven vivió un auténtico momento de angustia, entre suspiros y gritos, tras la cogida de Andrés.

Afortunadamente, todo quedó en un susto, y la hija de Eugenia y Fran pudo respirar tranquila el resto de la tarde e incluso sacar el pañuelo para pedir la oreja para su novio. Tras el fin del festejo, Tana acudió a la puerta de la enfermería para esperar noticias de su pareja, que fue trasladado a otro centro médico.

Probablemente, esta no sea la última tarde de tensión para Tana, que más que nadie sabe la «dureza» del toreo. Precisamente, su padre, Francisco Rivera, apuntó que su hija «entendía» la dureza de la profesión: «Cayetana sabe lo que hay y la dureza del toreo, es duro y si esta relación sigue, van a ser unos años de estar siempre en vilo. Esta profesión es una profesión muy dura, muy sacrificada, y el peligro está cada vez que sale a la plaza. Porque nos quedamos con el toreo y las emociones, pero un torero en la plaza es tirar monedas al aire».