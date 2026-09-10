Todos los niños de los 90 crecieron con esta maravillosa película; ahora, este clásico protagonizado por Robin Williams se lanza por primera vez en 4K

El actor Robin Williams es considerado por muchos de sus seguidores como uno de los mejores de los últimos tiempos. Todos recordamos sus entrañables papeles en películas como Jumanji, Hook, Aladdín, Las aventuras del barón Munchausen, Flubber, Robots, Noche en el museo, Happy Feet, La señora Doubtfire o El club de los poetas muertos. La comedia La señora Doubtfire es una de las preferidas de muchos de sus seguidores y la buena noticia es que se estrenará en Blu-ray 4K por primera vez este 2 de octubre. La señora Doubtfire cuenta la historia de un padre que al perder la custodia de sus tres hijos, se disfraza como una niñera británica para estar cerca de ellos. Una comedia emotiva y sorprendente que se estrenó en las salas de cine en 1993 y tuvo un gran éxito en la taquilla ya que recaudó unos 442 millones de dólares a nivel mundial. En la actualidad está disponible en la plataforma de streaming Disney+.

Hay que aclarar que, aunque ya estaba esta película disponible en Blu-ray, en el formato Blu-ray 4K los espectadores tendrán a su disposición material extra de La señora Doubtfire como escenas alternativas, la secuencia de animación final y las improvisaciones de Robin Williams en esta entrañable cinta. Técnicamente este formato cuenta con resolución Ultra HD la cual alcanza los 3840 × 2160 píxeles, cuadruplicando el detalle del Blu-ray estándar. Además, soporta tecnologías como HDR10 y Dolby Vision, tiene un espacio de color ampliado y cuenta con sonido envolvente inmersivo ya que incorpora pistas de audio avanzadas como Dolby Atmos y DTS:X.

¿De qué trata la película La señora Doubtfire?

Como ya hemos comentado, el protagonista de esta película es Daniel Hillard, un actor en paro, que pierde la custodia de sus tres hijos: Lydia que tiene 14 años, Chris 12,y Natalie solo 5. Miranda, su esposa, es una diseñadora de interiores que siempre está trabajando y que considera a Daniel un hombre inmaduro e irresponsable. El juez le da la custodia a Miranda porque está en paro y carece de vivienda.

Como este hombre se da cuenta de que solo va a poder ver a los niños una vez a la semana y él quiere estar con ellos todos los días, decide disfrazarse como la señora Doubtfire, una anciana niñera británica con bastante experiencia y muy buenos informes. Una amiga maquilladora le ayudará a que su aspecto sea lo más creíble posible y al ser actor logra cambiar totalmente su voz para imitar la de una señora mayor.

Con esta treta el actor logra estar cerca de sus hijos todos los días, pero al principio las cosas no son fáciles porque los niños no la respetan y toman el pelo a la anciana niñera. Pero con el tiempo y roce del día a día los niños se van adaptando y mejoran su comportamiento.

Todo se complica cuando a Daniel tiene que ir a una nueva entrevista de trabajo y Miranda y los niños van descubriendo todas sus mentiras. Además, Daniel se obsesiona con ahuyentar a Stu, el nuevo interés amoroso de Miranda, e intentará que se aleje de su familia.

El reparto de esta emotiva película

La cinta La señora Doubtfire está protagonizada por el actor Robin Williams que da vida al doble papel de Daniel Hillard, ese padre desperado en paro y la señora Euphegenia Doubtfire, la anciana niñera británica. Además, tienen papel de peso en esta película los actores Sally Field que da vida a Miranda Hillard, la ex mujer de Daniel y madre de sus hijos y Pierce Brosnan que interpreta el papel de Stuart «Stu» Dunmeyer, la nueva pareja de Miranda.

En el reparto de esta entrañable película también están los actores Lisa Jakub que interpreta a Lydia Hillard, Matthew Lawrence a Christopher «Chris» Hillard, Mara Wilson a Natalie ‘Nattie’ Hillard, Harvey Fierstein a Frank Hillard, Robert Prosky a Jonathan Lundy, Scott Capurro a Jack, Polly Holliday a Gloria Chaney, Anne Haney a la señora Sellner, Martin Mull a Justin Gregory, William Newman al señor Sprinkles y Terry McGovern a Loum entre otros.

La película La señora Doubtfire ha resistido muy bien el paso del tiempo y 30 años después sigue siendo una cinta divertida, inteligente y emotiva. Una cinta que tiene una duración de poco más de dos horas y que siempre es una buena opción para verla con toda la familia. Además, en esta película se puede disfrutar de la magnífica interpretación del actor Robin Williams que falleció en 2014, emociona y sorprende a los espectadores grandes y pequeños. No te pierdas la oportunidad de ver de nuevo esta película y poder experimentar de esta experiencia en 4K.