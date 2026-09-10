Charles Leclerc reta a Álvaro Morte al ajedrez en Madrid: así fue el duelo entre el piloto y el actor

Charles Leclerc cambió ayer el volante por el tablero. El piloto monegasco se dejó ver en Madrid con motivo del lanzamiento de Chivas Regal 16 Edición Limitada y convirtió una de sus grandes aficiones fuera de los circuitos en uno de los protagonistas de la noche. En el emblemático edificio Metrópolis, Leclerc se enfrentó al actor Álvaro Morte en un duelo de estrategia que sirvió para presentar se!ze, el nuevo juego de mesa creado por el piloto junto al diseñador James Wallis.

La escena tenía algo de natural para Leclerc. Mucho antes de convertirse en uno de los nombres más reconocibles de la Fórmula 1, el monegasco ya estaba familiarizado con las piezas, las casillas y la necesidad de pensar varios movimientos por delante. El ajedrez llegó a su vida cuando era niño y fue su abuelo quien le enseñó a jugar. Una afición que no se quedó en aquellos primeros años, sino que ha continuado acompañándole durante su carrera deportiva.

Let battle commence! 👊 pic.twitter.com/iis8xmaIUR — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) September 20, 2025

Leclerc ha reconocido que el ajedrez le gusta precisamente porque le obliga a pensar. En un deporte como la Fórmula 1, donde las decisiones se toman en cuestión de segundos, puede parecer una afición alejada de la velocidad, pero ambos mundos comparten una misma obsesión: anticiparse al rival.

Esa conexión quedó especialmente clara durante su etapa como compañero de Carlos Sainz en Ferrari. Los dos pilotos llegaron a convertir los viajes en avión en pequeñas batallas de ajedrez. El juego se convirtió así en otra manera de competir cuando todavía quedaban horas para volver a ponerse el casco. La rivalidad deportiva continuaba incluso lejos del circuito, esta vez alrededor de un tablero.

La relación de Leclerc con este juego ha seguido creciendo. En 2026, incluso ha llevado esa pasión un paso más allá con se!ze, un juego de estrategia creado junto al reconocido diseñador James Wallis. No se trata de un tablero de ajedrez tradicional, pero sí comparte con él algunos de sus principios esenciales: planificación, anticipación, control y capacidad para aprovechar una oportunidad en el momento adecuado.

Y fue precisamente se!ze el que llevó ayer esa afición al centro de Madrid. Leclerc retó a Álvaro Morte ante un público formado por rostros conocidos como Juana Acosta, Jorge López y Eugenia Osborne. El actor, acostumbrado a interpretar personajes que hacen de la inteligencia y la estrategia parte de su identidad, se convirtió en el rival perfecto para un piloto cuyo trabajo consiste, en buena medida, en leer el escenario y adelantarse a los demás.

El tablero sustituyó durante unos minutos al circuito. No había semáforos, neumáticos ni cronómetros, pero sí una presión muy familiar para Leclerc: decidir cuándo atacar, cuándo esperar y cómo anticipar el siguiente movimiento del adversario.