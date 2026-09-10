Leclerc se deja ver en Madrid antes de la F1 con un Richard Mille único de más de 700.000 €

Charles Leclerc ha vuelto a Madrid y lo ha hecho con un accesorio que, como era de esperar, no ha pasado desapercibido. El piloto monegasco acudió ayer, 9 de septiembre, al edificio Metrópolis para presentar junto a Chivas Regal su nueva colaboración, pero fue otro detalle de su estilismo el que terminó acaparando las miradas: el Richard Mille que llevaba en la muñeca. Leclerc apostó por un look denim en color crema, con una chaqueta de silueta amplia y grandes botones dorados, acompañado de un pantalón a juego. Un conjunto relativamente discreto que dejó todo el protagonismo a su reloj: un Richard Mille RM 72-01 Charles LeClerc, una de las piezas más exclusivas asociadas al piloto.

Ayer, en Madrid, el piloto compartió protagonismo con Álvaro Morte y Sandy Hyslop, Master Blender de Chivas Regal, además de participar en una partida de Se!ze. Pero entre whisky, Fórmula 1 y celebridades, hubo un protagonista silencioso que volvió a demostrar el nivel de lujo que rodea a Leclerc. 150 unidades, una correa roja y un valor que puede superar los 600.000 euros. El Richard Mille de Charles Leclerc vuelve a dejar claro que, cuando se trata de relojes, el piloto de Ferrari tampoco pisa el freno.

Lo primero que llama la atención es su estética. La caja blanca contrasta con los detalles rojos y una llamativa correa roja, una combinación que encaja perfectamente con el universo de Leclerc y con su trayectoria en Ferrari. El diseño tiene además ese aspecto técnico tan característico de Richard Mille, una firma que ha convertido la ingeniería y los materiales de vanguardia en una de sus principales señas de identidad.

El reloj no es una pieza cualquiera. Sólo existen 150 unidades del RM 72-01 Charles LeClerc, lo que lo convierte en un objeto especialmente codiciado entre los coleccionistas. Su exclusividad, además, se une a una mecánica desarrollada específicamente por la manufactura suiza.

En su interior encontramos el calibre automático CRMC-1, un movimiento de cronógrafo flyback desarrollado por Richard Mille. El reloj incorpora funciones de horas, minutos, segundos, fecha y cronógrafo y ofrece aproximadamente 50 horas de reserva de marcha. Todo ello dentro de una construcción pensada para combinar resistencia, ligereza y precisión.

Pero si hay un dato que termina de convertirlo en una auténtica pieza de deseo, es su valor. El reloj tuvo un precio de lanzamiento de alrededor de 330.000 euros, pero determinadas unidades han alcanzado en el mercado secundario cifras próximas a los 700.000 euros, es decir, más de 600.000 euros al cambio actual. No se trata de su precio oficial, sino del valor que puede alcanzar dependiendo de la unidad y de las condiciones de venta.

Este modelo tampoco debe confundirse con el Richard Mille RM 67-02 que le robaron a Leclerc en 2022 en Viareggio, Italia. Aquella pieza estaba personalizada con los colores de la bandera de Mónaco y tenía un valor aproximado de 300.000 euros. El reloj que lleva actualmente es mucho más reciente y está directamente vinculado a su nombre.