La ‘jet set’ se vuelca con Fran Rivera en la vuelta de la Goyesca: Tana Rivera y Lourdes Montes, entre los rostros asistentes

El verano encara su recta final y Ronda ha vuelto a vestirse de gala. Después de dos ediciones sin celebrarse, la tradicional Goyesca ha recuperado su sitio en el calendario social y taurino y lo ha hecho por todo lo alto. La plaza de toros de Ronda ha vuelto a convertirse en uno de los grandes puntos de encuentro para los amantes de los toros y también para numerosos rostros conocidos. Fran Rivera, encargado de la gestión de la plaza, ha sido uno de los grandes protagonistas de una cita en la que no han faltado Tana Rivera, Roca Rey, Morante de la Puebla, Cari Lapique, Lourdes Montes o Sibi Montes. Así ha sido el regreso de una de las citas más esperadas del verano.

Tana Rivera y Roca Rey, un amor que ya no se esconde

La hija de Fran Rivera y Eugenia Martínez de Irujo ha decidido dejarse ver junto a Andrés Roca Rey y ambos han acudido a la Goyesca de la mano. Si durante los primeros meses de su relación la pareja optaba por la discreción y apenas se dejaba ver junta, ahora la situación parece haber cambiado. Tana Rivera y Roca Rey aparecían de la mano.

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Para la ocasión, Tana Rivera ha escogido un vestido ornamentado con rayas y un cinturón ancho de cuero que realzaba su figura. Una apuesta elegante y muy acorde con una cita que siempre tiene la moda como uno de sus grandes alicientes. Por su parte, Roca Rey ha vuelto a demostrar por qué es uno de los hombres que mejor sabe defender un traje. El torero ha apostado por un impecable traje de chaqueta azul marino, sin corbata y con los dos primeros botones de la camisa desabrochados, consiguiendo un resultado elegante pero mucho más relajado.

Morante de la Puebla, de nuevo ante los focos

Otro de los grandes nombres que ha concentrado todas las miradas ha sido Morante de la Puebla. Su nombre formaba parte de un cartel especialmente esperado y su presencia también tenía un componente social importante: era su primera aparición pública después de conocerse su divorcio de Elisabeth Garrido.

La noticia de su separación trascendió públicamente en mayo de 2026, después de que saliera a la luz en el libro biográfico Memoria de Morante. El adiós y el regreso de un genio herido, escrito por el periodista Vicente Zabala de la Serna. Poco después, el propio torero confirmó la ruptura ante los medios y explicó que la pareja arrastraba una crisis desde finales de 2025. Morante también ha hablado públicamente de sus problemas de depresión y agorafobia durante los últimos años. Su presencia en Ronda supone así una de sus primeras apariciones ante los focos después de que su situación sentimental pasara a ocupar titulares.

Cari Lapique, con el vestido perfecto para despedir el verano

Hay cosas que parecen no pasar de moda y Cari Lapique es una de ellas. La elegancia de la socialité ha vuelto a quedar patente en la Goyesca, donde ha escogido uno de esos looks que funcionan tanto para una cita especial como para convertirse en inspiración de cara a los últimos días del verano.

La madre de Carla Goyanes ha apostado por un elegante vestido de Philippa 1970, la firma fundada por Sassa de Osma, Jorge Vázquez y Pablo Galán. El diseño, de corte ligero y en un favorecedor tono marrón, incorpora un estampado en blanco que también aparece en la chaqueta a juego. El resultado tiene ese punto sofisticado, pero sin excesos, que convierte al conjunto en una de las apuestas más interesantes de la jornada. Además, el marrón se presenta como una de las tonalidades perfectas para esta transición entre el verano y el otoño.

Lourdes Montes apuesta por un look blanco muy veraniego

Su presencia en la Goyesca es prácticamente imprescindible y es que Lourdes Montes siempre está al lado de Fran Rivera. Esta ha escogido un conjunto de dos piezas formado por un pantalón recto y un chaleco de varios botones, ambos en blanco. Para completar el estilismo, ha recurrido a un bolso de mano de rafia y unos pendientes largos de oro. Una combinación sencilla, elegante y muy fácil de adaptar para esos últimos días de calor antes de que el armario empiece a mirar definitivamente hacia el otoño.

Sibi Montes presume de embarazo en la Goyesca

Sibi Montes tampoco ha querido perderse el regreso de la Goyesca. Hace unos meses conocíamos la noticia de que la hermana de Lourdes Montes y cuñada de Fran Rivera se encontraba embarazada de su segundo hijo y ahora ha vuelto a dejarse ver en una de las citas más esperadas del verano. Para la ocasión, Sibi ha escogido un vestido camisero de color naranja que dejaba a la vista su incipiente tripa de embarazo. Un look de lo más veraniego con el que ha acompañado a su hermana en una noche especialmente importante para la familia Rivera.

Después de dos ediciones de ausencia, Fran Rivera ha conseguido recuperar uno de los grandes acontecimientos del calendario taurino y social de Ronda. La vuelta de la Goyesca ha reunido de nuevo a toreros, diseñadores, empresarios y rostros conocidos alrededor de la plaza. Eso sí, el regreso tampoco ha conseguido dejar atrás todas las cuestiones familiares: el distanciamiento entre Fran y Cayetano Rivera y las diferencias en torno a la gestión de la tradicional Corrida Goyesca de Ronda.