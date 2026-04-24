Fran Rivera rompe el silencio sobre el estado de salud de Roca Rey: «Se ha jugado la vida sin trampa ni cartón»

El torero Andrés Roca Rey atraviesa uno de los momentos más delicados de su carrera tras la grave cogida sufrida en la plaza de Sevilla. El diestro peruano, actual pareja de Cayetana Rivera, resultó herido con dos trayectorias de hasta 35 centímetros en el muslo derecho, en un percance que ha marcado una de las jornadas más accidentadas de la Feria de Abril. A pesar del alcance inicial, el torero se encuentra estable dentro de la gravedad y evoluciona favorablemente, según ha confirmado Fran Rivera.

Roca Rey ha permanecido varias horas ingresado en la UCI del Hospital Viamed Santa Ángela de la Cruz, aunque ya ha sido trasladado a planta, donde deberá permanecer al menos cinco días más bajo estricta vigilancia médica. Según fuentes cercanas, el diestro se encuentra «tranquilo, sin fiebre, pero dolorido», mientras los especialistas siguen de cerca la evolución de unas lesiones que han implicado daño muscular y cuya recuperación no será sencilla.

Quien no ha dudado en pronunciarse ha sido Fran Rivera, padre de su pareja y profundo conocedor del mundo del toro. El ex torero, que se encontraba en la plaza en el momento del suceso, ha comparado la cornada con la que sufrió su padre, Paquirri, marcando una diferencia clave: «La diferencia ha sido la femoral. A mi padre se la cortó y Andrés ha tenido muchísima suerte», ha explicado.

Rivera también ha querido poner en valor la entrega del torero en el ruedo: «Ha sido una cornada muy importante de una figura del toreo que vino a jugarse la vida sin trampa ni cartón, con un toro peligrosísimo. Estuvo a la altura del torero que es». Unas palabras que reflejan la dureza de una profesión en la que, como él mismo señala, «cada tarde se tira una moneda al aire».

Sobre Cayetana Rivera, Fran ha aclarado que no ha podido acompañar a Roca Rey en los primeros momentos: «Está en la UCI. Ahora mismo no puede estar nadie con él». Aun así, no ha ocultado la preocupación por su hija, consciente del riesgo constante que implica esta relación: «Es muy duro. Si esto sigue adelante, serán años de estar siempre en vilo».

La cogida llega además en un momento especialmente sensible para el torero en el plano personal. Su relación con Cayetana Rivera ha generado un notable revuelo en su entorno más cercano, donde no todos habrían recibido la noticia con entusiasmo. Mientras tanto, poco se sabe de Marina, ex pareja del diestro que, por lo que se ha conocido a través de su entorno, ha sido una de las personas más afectadas por este giro en su vida sentimental.

Un inicio complicado para una relación que, de momento, ya ha tenido que enfrentarse a uno de los episodios más duros que puede vivir un torero dentro y fuera de la plaza.