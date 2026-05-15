La mejor película de ciencia ficción está en Prime Video: una inolvidable distopía racial con 4 nominaciones al Oscar

La ciencia ficción es un género querido por la cinefilia y eso es algo que saben bien en Prime Video. Por ello, aunque la recomendación que traemos hoy no es todavía un gran clásico a la altura de Blade Runner (1982) o un título de culto como Aniquilación (2018), sí que representa en gran medida esa aproximación tipológica de la temática a los estigmas sociales contemporáneos. Porque los extraterrestres de Distrito 9 en realidad representan la excusa perfecta para hablar de la segregación racial del apartheid sudafricano y, como prescriptor, no puedo dejar de recomendarla. Entre otras cosas, porque 17 años después de su estreno, su esencia sigue tan vigente como para que Sony Pictures haya dado el visto bueno para una futura secuela.

Dirigida por Neill Blomkamp, Distrino 9 es el resultado del ambicioso fracaso de llevar el videojuego Halo a una experiencia cinematográfica. Peter Jackson, director de la trilogía de El señor de los anillos, iba a supervisar la producción y, cuando esta se canceló, en compensación, el cineasta neozelandés le dio 30 millones de dólares a Blomkamp para que este hiciese con total libertad creativa el proyecto que quisiera. El por aquel entonces joven autor de 29 años no lo dudó ni un instante: llevó su corto Alive in Joburg (2005) al terreno del largometraje. ¿El resultado? La cinta recaudó 210 millones de dólares y obtuvo cuatro nominaciones al Oscar, incluyendo la consideración a la mejor película.

‘Distrito 9’: una distopía extraterrestre para hablar de la segregación racial

Rodada en el escenario real de Chiawelo (un barrio marginal de Johannesburgo), Distrito 9 nos pone en un contexto de tensión social, donde una nave alienígena con refugiados enfermos permanece varada sobre la ciudad sudafricana. El gobierno decide confinarlos en un gueto marginal controlado con violencia y, tras décadas de conflictos, terminan decretando una orden de desalojo con violencia.

Combinando el falso documental con la narrativa normativa de Hollywood, la historia se centra en Wikus van de Merwe, un burócrata encargado de liderar los desalojos. Sin embargo, cuando este es expuesto a un extraño fluido, se convierte en un tesoro para los suyos, quienes le intentan dar caza. Completamente desesperado, recurrirá a refugiarse con aquellos que pretendía desalojar.

A pesar de ser una apuesta de ciencia ficción con extraterrestres, el filme disponible en Prime Video cuenta con entrevistas y reportajes callejeros que le otorgan al trabajo de Blomkamp un realismo sucio y verosímil, cuyo objetivo no es otro que el de romper la distancia y los códigos del género para desnudar la crueldad y la ironía de la deshumanización del protagonista.

Esa búsqueda del cinéma vérité no es sólo una cuestión de forma, sino también de fondo. Por ejemplo, Sharlto Copley (Merwe) no era un actor profesional e improvisó la mayoría de sus diálogos y, durante el rodaje, el gobierno sudafricano estaba desalojando en paralelo asentamientos de viviendas de miles de habitantes. Incluso el título bebe directamente de la realidad, pues hace honor al Distrito Seis, el barrio residencial que en 1966 expulsó a más de 60.000 personas negras y fue declarado «lugar de blancos».

La ciencia ficción tiene su espacio en Prime Video

Los amantes de la ciencia ficción tienen un gran abanico de películas del género en Prime Video. Esta es nuestra selección particular de indispensables: