Los fans de Tintín sonríen: Peter Jackson está desarrollando otra película del intrépido reportero

El nombre del director de la trilogía de El señor de los anillos está brillando con luz propia estos días, gracias a la reciente Palma de Oro de Honor recibida en el Festival de Cine de Cannes. El cineasta neozelandés fue homenajeado ayer en la jornada de apertura y hoy ha estado en una charla con el público del certamen de la Croisette, donde ha soltado la bomba: Tintin tendrá una nueva adaptación fílmica con Peter Jackson escribiendo el guion y postulándose para dirigir la película.

El tres veces ganador del premio de la Academia no dirige una película desde el desenlace de su fallida trilogía de El Hobbit, La batalla de los cinco ejércitos (2014). Desde entonces, aparte de su labor como productor ejecutivo, el realizador se ha dedicado al cine documental. En 2018, estrenó la fantástica Ellos no envejecerán (2018), un sincero homenaje a todo color a los soldados de la I Guerra Mundial. Los años posteriores fueron directos a su corazón beatlemaníaco, lanzando la miniserie The Beatles: Get Back (2021), The Beatles: Get Back- The Rooftop Concert (2022) y el videoclip de la que es considerada por los entendidos, como la última canción de la banda de Liverpool, The Beatles: Now And Then.

Por eso, la noticia del regreso de Tintín al audiovisual con Peter Jackson como director en una película no es sólo una gran noticia para los fans, sino para todos aquellos cinéfilos que echan en falta el talento del autor tras la cámara.

‘Tintín’: Peter Jackson ya trabaja en el guion de la película

«Estaba escribiendo en mi habitación de hotel antes de venir aquí», comenzaba diciéndole Jackson a los asistentes de la charla.

En sus declaraciones, recogidas por EFE, el responsable de Criaturas celestiales (1994) explicó cómo esta no tendría nada que ver con aquella secuela que iba a rodar de Las aventuras de Tintín: El secreto del unicornio de Spielberg, pues tal y como contó el propio Peter Jackson, esta sería una película de acción real y no un seguimiento animado:

«La idea era que Spielberg hiciese el primer Tintín y yo el segundo, pero estaba seguro de que lo iba a hacer mal». Así que, en vez de realizar una secuela de la cinta en la que fue productor, Jackson comenzó a escribir un largometraje propio con su guionista de cabecera, Fran Walsh. De momento, desconocemos si la siguiente versión cinematográfica del personaje creado por Hergé adaptará una o varias historietas del trepidante reportero. En su momento, El secreto del unicornio fue una mezcla de El secreto del unicornio (1943), El tesoro del Rackham el Rojo (1944) y El cangrejo de las pinzas de oro (1941).

El rodaje de ‘La caza de Gollum’ comenzará este verano

Antes de poder conocer cómo será la siguiente versión de Tintín, Jackson estrenará como productor La caza de Gollum. La precuela de La comunidad del anillo que dirigirá Andy Serkis, actor detrás de la captura de movimientos de Sméagol. Ian McKellen y Elijah Wood regresarán a sus papeles de Gandalf y Frodo, mientras que Jamie Dornan interpretará a una versión joven de Aragorn y Kate Winslet a un personaje creado para la ocasión.

La cinta llegará a los cines el próximo 17 de diciembre de 2027.