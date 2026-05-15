Feijóo apela al «único voto realmente útil» para dar la mayoría absoluta a Juanma Moreno

Alberto Núñez Feijóo, presidente del PP, ha pedido este viernes «el único voto realmente útil» para Juanma Moreno Bonilla, candidato de los populares a la reelección como presidente de la Junta de Andalucía. «Un voto que vale por dos para que Juanma tenga una mayoría estable y para cambiar el Gobierno de España», ha dicho el líder del PP en un mitin celebrado en Almería el día del cierre de campaña de las elecciones que se celebran este domingo, 17 de mayo.

Feijóo ha pedido la confianza de los indecisos ante las últimas horas de la campaña andaluza. Tanto de los que «no votaron en el año 2022» como de quienes «quieren un cambio en España». «Votando el domingo al PP de Andalucía estamos votando por un cambio en España», ha dicho el presidente del PP.

El líder popular ha hecho también un llamamiento a aquellos «socialistas enfadados» y «abochornados» que creen que «merecen una Andalucía digna» y «una España mejor». «El balance de Juanma es suficiente para darle una mayoría estable y el balance de María Jesús Montero es suficiente para que no le vote ni el PSOE», ha dicho Feijóo.

El presidente del PP ha apelado a la «estabilidad», la «credibilidad» y a la «gestión» que ve en Moreno para pedir una mayoría absoluta que el PP ya rozó en Extremadura y Aragón. Feijóo ha defendido que el candidato de su partido cuenta con un «proyecto» para Andalucía, mientras que el resto de formaciones buscan que «el PP, aun ganando, no tenga mayoría estable». «Ese es el proyecto que tienen ellos. El nuestro es respetar» el mandato de las urnas, según ha apuntado el líder del PP.

Feijóo ha insistido en que los últimos escaños se van a decidir por «un puñado de votos», por lo que ha recalcado que nadie puede «quedarse en casa» si se quieren evitar «cuatro años de penitencia». «Las elecciones no se ganan con las sensaciones, se ganan con los votos», ha recalcado Feijóo.

«Hoy con Juanma hay decencia», ha dicho Feijóo, para quien su candidato es una persona «limpia» que muestra «respeto por el dinero de los andaluces». Feijóo ha comparado la integridad del candidato de su partido, mientras que Montero ha tratado de «mirar para otro lado con los ERE y Ábalos», al tiempo que en campaña ha «sacado a condenados por corrupción a pedir el voto para el PSOE».

Asimismo, ha rechazado aquellas políticas que hagan que la región pueda estar gobernada por un «despacho de Madrid» o que se vea «supeditada a los intereses del independentismo». «Sánchez y Montero han hecho un modelo a medida de los políticos independentistas. Yo haré un modelo de financiación a medida de las necesidades de los españoles», se ha comprometido Feijóo.