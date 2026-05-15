El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha hecho un llamamiento a los andaluces para acudir a las urnas «en masa» este domingo. Durante su intervención, en la localidad de Bailén, en la provincia de Jaén, el líder popular ha defendido la gestión del presidente en funciones, Juanma Moreno. El líder del PP ha mantenido que su deseo es trasladar el «modelo andaluz» de estabilidad y reformas al Gobierno de España.

Feijóo ha insistido en que el próximo domingo «cada voto cuenta y cada voto decide», por eso ha instado a los andaluces a pelear hasta la última papeleta en estas horas finales de campaña. El presidente del PP ha alertado a los presentes de que no se pueden confiar, remarcando que la diferencia de un solo voto puede determinar el futuro de la comunidad: «Es la diferencia entre estabilidad o lío, entre gestión o bloqueo, entre avanzar o retroceder».

Para Génova, la mayoría que pueda armar Moreno el domingo representa «certezas» para las familias, «crecimiento» para las empresas y «mejores servicios públicos» para todos los andaluces, frente a lo que define como una «franquicia de la decadencia nacional del PSOE».

El líder popular también ha tenido tiempo para atacar a la candidata socialista. Para Feijóo, María Jesús Montero no merece el apoyo de los andaluces y ha aprovechado para denunciar su «soberbia» tras las polémicas declaraciones en las que tildó de «accidente laboral» el asesinato de dos guardias civiles durante una persecución a una narcolancha. «Han insultado a los andaluces, Andalucía no puede votar esto», ha sentenciado.

También ha cuestionado que la sanidad pública sea el eje de la campaña del PSOE. Ha recordado que el sistema nacional atraviesa meses de huelgas médicas con retrasos significativos en las intervenciones, que ha cifrado en «50.000 al día solo en Andalucía» y ha vinculado a la candidata con los casos de corrupción de los ERE y del caso Ábalos. Con respecto al modelo de financiación, ha criticado que «beneficia al separatismo» en perjuicio de Andalucía y los andaluces.

Moreno promete 50.000 plazas de FP

Juanma Moreno ha prometido en un acto con jóvenes 50.000 nuevas plazas de FP en los próximos cuatro años, de las cuales 28.000 serán para la formación profesional virtual. El presidente autonómico en funciones ha terminado el penúltimo día de campaña acompañado por jóvenes estudiantes, que le han contado su experiencia.

«Hay que trabajar en ese divorcio entre formación y empleo para que pase a ser un matrimonio», ha apuntado el candidato. Moreno ha indicado que en la próxima legislatura se impulsará esa «interconexión real con la universidad para facilitar lo que son trámites tanto administrativos como académicos, que son realmente un latazo y tenemos que aclararlo».

Andalucía, según ha recalcado, tiene una de las «posiciones de liderazgo en materia de financiación universitaria». «Evidentemente, es muy bueno salir de España y de Andalucía y formarse, aprender, conocer y profundizar en experiencias nuevas, pero que no olvidéis que en Andalucía os necesitamos», ha trasladado Moreno a los jóvenes.

«Necesitamos a vuestra generación, que es sólida y muy madura, así como muy preparada para esa nueva ola que va a venir de oportunidades a Andalucía», ha añadido el presidente de la Junta.

También ha destacado que Andalucía se va a convertir, en los próximos cuatro años, «en la primera potencia energética de España, con el hidrógeno verde, con fotovoltaica o aerogeneradores, y todo eso va a traer aparejado una nueva industria donde va a haber nuevas oportunidades».

«Andalucía se va a convertir en una referencia tecnológica» y ha apuntado que más del 20% de su producto interior bruto es tecnológico, «algo que era impensable, y el nivel de crecimiento en el ámbito tecnológico es exponencial, y se va a abrir un nuevo nicho de mercado muy importante».