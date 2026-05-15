Las zapatillas blancas han pasado de moda: la tendencia que ya llevan las más pijas en París y Milán en 2026

Las deportivas metalizadas han dejado de ser una rareza reservada para pasarelas o estilismos extravagantes. En los últimos meses, las zapatillas doradas y plateadas se han convertido en una de las tendencias más visibles del street style europeo. Basta pasear por distintos barrios de Europa para comprobar cómo este tipo de calzado se mezcla con vaqueros anchos, trajes o vestidos minimalistas. Lo llamativo es que ya no se perciben como un complemento atrevido, así la la tendencia que ya llevan las más pijas en París es una pieza versátil capaz de elevar cualquier conjunto cotidiano sin demasiado esfuerzo.

La moda lleva varias temporadas recuperando elementos asociados al brillo, la estética futurista y los acabados reflectantes. Sin embargo, las deportivas doradas y plateadas han conseguido algo difícil: mantenerse en el tiempo sin cansar. Firmas deportivas históricas y marcas de lujo han apostado por versiones metalizadas de sus modelos clásicos, impulsando una tendencia que conecta tanto con la nostalgia de los años 2000 como con el auge de una moda más libre y expresiva. Según el informe anual de tendencias publicado por Vogue Business, los acabados metálicos se encuentran entre los recursos visuales con más crecimiento en accesorios y calzado durante las últimas temporadas. A esto se suma el interés creciente por prendas capaces de combinar comodidad y personalidad en un mismo look.

El brillo de moda: la tendencia que ya llevan las más pijas en París

Durante años, el dorado y el plateado estuvieron asociados a fiestas, eventos nocturnos o estilismos muy concretos. Ahora ocurre lo contrario. Las deportivas metalizadas se utilizan a plena luz del día y en situaciones completamente normales: ir a trabajar, tomar un café o incluso viajar. Esa naturalidad es precisamente lo que explica parte de su éxito.

El auge de las zapatillas como pieza central del armario ha cambiado la forma de entender el calzado. Ya no se buscan únicamente modelos discretos y fáciles de combinar. Muchas personas quieren que sus deportivas aporten identidad visual sin renunciar a la comodidad. En ese contexto, los tonos metálicos funcionan casi como un accesorio joya.

La Escuela de Diseño Parsons, una de las instituciones de moda más reconocidas internacionalmente, ha señalado en varios análisis sobre consumo que los accesorios con acabados brillantes suelen reaparecer en momentos donde la moda busca transmitir optimismo y energía visual. Esa idea encaja perfectamente con el regreso del dorado y el plateado a las calles.

Cómo se combinan esta temporada

Una de las claves de esta tendencia es que las zapatillas metalizadas ya no se reservan para estilismos maximalistas. De hecho, cuanto más sencillo es el conjunto, más protagonismo adquiere el calzado. Las deportivas plateadas combinan especialmente bien con prendas grises, blancas o negras, mientras que las doradas aportan calidez a tonos tierra, beige o denim oscuro.

También se llevan con ropa deportiva de inspiración retro, pantalones amplios y americanas oversize. En muchos casos, la tendencia que ya llevan las más pijas en París viene por looks muy básicos donde el brillo aparece únicamente en los pies. Esa estrategia evita que el conjunto resulte excesivo y hace que las zapatillas sean mucho más fáciles de incorporar al día a día.

Otra diferencia importante respecto a temporadas anteriores es que ya no importa tanto que el acabado sea perfectamente pulido. Los efectos envejecidos, los metalizados desgastados o las mezclas de texturas están ganando terreno frente al brillo uniforme y artificial que dominaba hace unos años.

Más allá de una moda pasajera

Aunque pueda parecer una tendencia muy reciente, las deportivas doradas y plateadas llevan tiempo reapareciendo de forma cíclica. Lo interesante ahora es que han logrado integrarse en estilos muy distintos. Las utilizan tanto quienes prefieren una estética minimalista como quienes buscan looks más arriesgados.

Además, existe un componente emocional evidente. Después de años dominados por prendas neutras y silenciosas, muchas personas vuelven a utilizar la moda como una forma de juego y expresión personal. El brillo transmite cierta sensación de energía y sofisticación inmediata, incluso en prendas deportivas.

Las redes sociales también han ayudado a consolidar esta corriente. Plataformas como Instagram o TikTok han multiplicado la presencia de estilismos donde unas zapatillas metalizadas se convierten en el centro absoluto del outfit. Aun así, el fenómeno parece ir más allá de una simple moda viral. Todo indica que el dorado y el plateado seguirán formando parte del armario urbano durante bastante tiempo, especialmente mientras la moda continúe apostando por la mezcla entre comodidad, nostalgia y pequeños gestos de extravagancia cotidiana.